تعد الأولى من نوعها.. العثور على الماسة "ماتريوشكا" النادرة في الهند

وأفادت قناة Wion الهندية، نقلا عن شركة VD Global، بأن اكتشاف هذه الألماسة، يعتبر واحدا من أندر الاكتشافات على الإطلاق، وهي تسمى بـ "القلب النابض"، ويبلغ وزنها 0.329 قيراط (0.0658 غرام)، وتم اكتشافها في شهر تشرين الأول 2022.يذكر أن شركة ALROSA الروسية، استخرجت في العام 2019 ماسية "ماتريوشكا" فريدة في في عام 2019، استخرجت ALROSA ماسة غير عادية في منجم Nyurba.ووفقا للخبراء الذين درسوا الألماسة، كان هذا هو أول اكتشاف من نوعه في تاريخ تعدين الماس في العالم.