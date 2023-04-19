خبراء فلكيون يوضحون بشأن إمكانية رؤية هلال عيد الفطر غداً

وقال 25 خبيرًا في بيان مشترك: "وفقًا لجميع المعايير الفلكية القديمة والحديثة فإن رؤية الهلال يوم الخميس، غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي والإسلامي".وأكدوا أنها "غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب في معظمها وجلها أقل من حد دانجون - (حد "دانجون" المتفق عليه عالميًا هو 6 درجات)"، حسبما أوردت صحيفة "سبق" السعودية.الدول التي تشترط الرؤية المحلية (الصحيحة) بالعين المجردة فقط، أو الدول الواقعة في آسيا وتقبل الرؤية المحلية بالتلسكوب، يكون عيد الفطر فيها يوم السبت.وأوضح البيان أن هلال غد الخميس، وفقًا لوضعه عند غروب الشمس في مكة المكرّمة يكون بُعده عن الشمس 5.1 درجة، وفي القدس يبعد القمر عن الشمس 5.4 درجة، وفي القاهرة يبعد القمر عن الشمس 5.5 درجة، وفي أبوظبي يبعد عن الشمس 4.7 درجة.وأشار إلى أنه بالنسبة للدول التي تكتفي بغروب القمر بعد الشمس حسابيًا ولا تشترط رؤية الهلال، أو تكتفي بإمكانية الرؤية من أي مكان في العالم يشترك معها بليل، فيصح تمامًا أن يكون عيد الفطر فيها يوم الجمعة.وتابع: "أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية المحلية (الصحيحة) بالعين المجردة فقط، أو الدول الواقعة في آسيا وتقبل الرؤية المحلية بالتلسكوب، فيفترض أن تكون عدة رمضان فيها 30 يومًا وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 نيسان".