"التفاحة الكبيرة" تتصدر.. قائمة بأغنى المدن العربية والعالمية

واحتلت نيويورك، التي تلقب بـ"التفاحة الكبيرة"، الصدارة بعد ارتفاع عدد الأفراد من ذوي الثروات بنسبة 40% خلال الفترة بين 2012 و2022، وهذا النمو جاء مماثلا لما حققته سنغافورة، لكنه ظل بعيدا عما حققته مدن أخرى مثل شنغهاي وهيوستن ودبي ومومباي.بعد نيويورك في المرتبة الثانية جاءت طوكيو مع بلوغ عدد أصحاب الملايين 290.300 ألف مليونير، وفي المرتبة الثالثة ضمن فئة النخبة، جاءت منطقة خليج كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث احتضنت 285 ألف مليونير، كذلك تضمنت المنطقة 63 مليارديرا.عربيا أظهر التقرير أن دبي تضم أكثر من 68.400 ألف مليونير، إضافة إلى 206 أشخاص يمتلكون ثروات تزيد عن 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 15 مليارديرا.وفي المرتبة الثانية عربيا جاءت أبو ظبي بـ24.200 ألف مليونير، وبعدها الدوحة 21.500 ألف مليونير، ومن ثم في المرتبة الرابعة الرياض 18.100 ألف مليونير، وفقا لتقرير الشركة.ويُصنف التقرير أغنى مُدُن العالم استناداً إلى عدد الأشخاص الأثرياء "من الفئات الثلاثة: المليونيرات، السنتيمليونيرات (من يمتلك ثروة شخصية تقدّر بـ 100 مليون دولار فأكثر)، والمليارديرات" الذين يقيمون بصفة دائمة في كل مدينة.