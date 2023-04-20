بعد مرور 320 عاماً.. توقف إصدار النسخة الورقية لأقدم صحيفة يومية

فقد قررت الحكومة وقف إصدار النسخة المطبوعة للصحيفة النمساوية العريقة، التي تعتمد على أموال دافعي الضرائب، في نهاية حزيران القادم، وإطلاق موقع الصحيفة الجديد على شبكة الإنترنت في مطلع تموز القادم، في إطار إعادة هيكلة الصحيفة وتطوير أنشطتها وتحويل خدماتها إلى الشكل الرقمي.ويرجع سبب تحول الصحيفة اليومية إلى الفضاء الافتراضي، إلى إنهاء العمل بقانون نشر الإعلانات الإلزامية الخاصة بالميزانيات العمومية والبيانات والتقارير المالية السنوية للشركات والمنشورات الإلزامية الأخرى في الصحيفة الرسمية، ونشرها مستقبلاً عبر منصة الإعلان والمعلومات الرقمية الجديدة للحكومة.وفي المقابل قررت الحكومة أن تلعب "صحيفة فيينا"، التي صدرت نسختها الورقية الأولى في أغسطس 1703، دورًا مهمًا في التدريب العملي للصحفيين والإعلاميين، وتوفير المحتويات الإعلامية للوزارات والمؤسسات العامة، بالتزامن مع إنشاء منصة إعلامية كبيرة للصحيفة اليومية على شبكة الإنترنت.