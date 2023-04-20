Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ذكر العراق وإيران.. بايدن يتلعثم مرة جديدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بوستات تهاني عيد الفطر 2023.. أجمل الصور والرسائل !

منوعات

2023-04-20 | 10:00
بوستات تهاني عيد الفطر 2023.. أجمل الصور والرسائل !
المصدر:
السومرية
663 مشاهدة

عيد الفطر هو عيد مليء بالسرور يحتفل فيه المسلمون على مدار ثلاثة أيام، بعد إنتهاء الصيام خلال شهر رمضان المبارك.
ومع اقتراب هذا العيد، يتسابق الأشخاص للبحث عن أجمل الرسائل والصور لتهنئة بعضهم البعض.

من هنا، نقدّم لكم بوستات عيد الفطر المُكلّلة بالصور المعبّرة والمبهجة لتقوموا بإرسالها لتهنئة أقاربكم وأحبائكم وأصدقائكم، بالإضافة الى رسائل يمكن إرفاقها بالبوستات لنشر السعادة والفرح ومن أجل معايدة أفراد العائلة، الصديقة أو الحبيبة والأزواج بطريقة مميزة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اليكم بعض الرسائل التي يمكن اضافتها الى الصور من أجل معايدة أفراد العائلة:

• حلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم في ضياء ونور عائلتي الجميلة، كل عام وقلوبكم تفيضُ بالحب والخير والبركة.
• عائلتي الكريمة أود أن أرسل السلام لكم بمناسبة عيد الفطر، كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم في سعادة وبهجة لا تفارق قلوبكم.
• هديّتي لكلّ عائلتي الغاليين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
• أرجو من الله لكم عيدًا سعيدًا طيبًا يملأ قلوبكم فرحًا وابتسامة.
• بالفل والريحان، وبعيد الفطر السعيد، كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية عائلتي الجميلة.
• عائلتي وما العيد إلا وُطن حدوده انتم، دُمتم لي عيدًا كل عام، عيد فطر سعيد عليكم.
• عائلتي كل عام وأنتم بألف خير وعافية وسعادة كل عام وأنا بكم أسعد كل عام وانتم للعيد عيد.
• أنتم من تعنون لي العيد عائلتي، دوام الصحة والسعادة لكم ولمن تحبون بعيد الفطر السعيد، أعاده لله علينا وعليكم بالمن والخير والبركات.
• إلى جميع عائلتي أرجو من الله أن يعيد عليكم وعلينا عيد الفطر المبارك بموفور الصحة والعافية والسلامة.
• بمناسبة عيد الفطر السعيد، كل عام وأنتم في نعيم وسعادة عائلتي الكريمة، احبتكم من أعماق قلبي فردًا فردًا.

أما بالنسبة للصديقة أو الحبيبة، اليكم بعض العبارات المناسبة لتهنئتها بعيد الفطر:
 
• أتمنى لك صديقتي عيد سعيد وعمر مديد وفرحة أبدية كل عام وأنتي بخير.
• تهنئة بمناسبة العيد لصديقتي لن أقول كل عام وأنت بخير لكن سأقول انت الخير كل عام بكل العبارات التهاني بكل الحب والأماني كل إحساس وجداني كل سنة وأنت طيبة يا أحلى "الاسم" عيد سعيد ومبارك مليء بالنجاح والتوفيق والصحة والسلامة والعمر المديد وتحقيق الأماني كل عام وأنتي أغلى صديقة.
• بكل ورود العالم وبكل روائحها الحميلة بمناسبة عيد الفطر أقدمها لك صديقتي كل عام وأنت أغلى شخص على قلبي.
• صديقتي وحبيبتي واختي وصاحبتي وعمري وروحي وكل دنيتي انشاء الله كون اول وحده عم اعايدك حبيبة قلبي العيد ما خلق بس للعشاق خلق لا رفقة لا اخت كل مين يحب بعض خلق العيد لا الو بقلك عيد سعيد عليكي يا صديقتي،
• إلى صديقتي أحببت أن أهنئك بقدوم عيد الفطر وجعل أيامك كلا عيد وفرحة وسعادة عيدك مبارك يا غالية.
• كل عام وانت صديقتي كل عام وأنت بقربي أودع أعوامي السابقة بدونك وأعشق أعوامي الحالية معك كل عام ووأنت أقرب البشر إلى قلبي.
• صديقتي كل عام وأنا والنجوم والقمر نحتفل بعيد معك كل عام وأنت أجمل ما عرف قلبي كل عام وقلبي يحبك كل يوم أكثر مهما كتبت لك عنك فيك لن اكتفي.
• صديقتي شوفتك فرحة العيد كل عام وأنت عيد وكل عام وأنت فرحة عمري.
• كل عام وأنت أجمل الناس كل عام وأنت أحلى الناس كل عام وانت بخير يا أروع وأرق الناس صديقتي وأختي إن شاء الله كل أيامك سعادة وفرح.
• بعد شهر الخير والمغفرة أحب أن أهنئك صديقتي الغالية والوفية بقدوم عيد الفطر المبارك كل عام وأنت بخير.
• صديقتي كل عام وانت بخير كل عام وانت أكثر شخص يدهشني بنقاء قلبه كل عام وانت أجمل روحا تشعرني بالسعادة كل عام وانت توأمي واختي ومخزن اسراري كل عام والسعادة تغمرك وتلازمك من عيد لأخر كل عام وانت صديقتي وحبيبتي.
• صديقتي وها هوا العيد يقترب علينا وأنت معي وبجانب وأصدق دعواتي أبعثها لرب السماء أن يبقيك لي حياه وعمر أخر انا وهي من غير بعض م نعيش عسى الله لا يحرمني منك كل عام وانت بقربي.

تهنئة عيد الفطر للأزواج
 
ومن ضمن بوستات عيد الفطر 2023 البوستات التي تتفنن الزوجات في تحضيرها لأزواجهن، حيث العبارات الرومانسية مع صور العيد المبهجة، ولذلك نقدم لكم "تهنئة عيد الفطر لزوجي" لكل من تبحث عنها قبيل حلول موعد عيد الفطر المبارك.
• أدام الله لكم الأعياد دهورًا وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.
• في مساء ساحر مع دعاء طاهر أهدي باقة ورد عاطر لأحلى من مر على الخاطر، كل سنة وأنت على البال حاضر.
• الديرة وطيورها وشمسها وبحورها تقول: مبارك عليك العيد يا نورها.
• أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بيديك تنشر العبير الفواح حوليك وتقولك: كل عام وأنت بخير.
• كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة وعافية وعساك من عواده.
• رمضان راحل والعيد داخل فمن نعزي ومن نهنئ! تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك. تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم وكل عام وأنتم بخير.
• تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.
• قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسا بخير كل عام وأنت بألف خير.
• في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.
• أحلى ما في العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات.
• مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وأنت ما تدري، عيد مبارك من بدري.
• أبعث مع كل طير من قلب كله خير لإنسان مكانه غير كل عام وأنت بخير.
• أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد وأتمنى لك عيد سعيد.
• في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.
• أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليك وعلينا.
• يا حمامة الحرم زوريه، ومن زمزم اسقيه، ومن عطر الكعبة طيبيه، وبقرب العيد هنيه.
• مين قال إني في عيد؟ أو إني حتى سعيد؟ أنا عيدي والله لما أشوفك أنت سعيد.
• للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.


>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد.. الصليخ - الحلقة ٢٩ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-20
Play
بغداد.. الصليخ - الحلقة ٢٩ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-20
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين - الحلقة ٢٩
11:40 | 2023-04-20
Play
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين - الحلقة ٢٩
11:40 | 2023-04-20
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
مقاهي ورواد كافيهات الكرك في إسطنبول - الحلقة ٢٤ | رمضان 2023
16:00 | 2023-04-19
Play
مقاهي ورواد كافيهات الكرك في إسطنبول - الحلقة ٢٤ | رمضان 2023
16:00 | 2023-04-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-19
Play
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-19
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
Play
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
رزاق برو
Play
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
Play
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
Play
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
Play
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
Play
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
Play
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد.. الصليخ - الحلقة ٢٩ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-20
Play
بغداد.. الصليخ - الحلقة ٢٩ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-20
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين - الحلقة ٢٩
11:40 | 2023-04-20
Play
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين - الحلقة ٢٩
11:40 | 2023-04-20
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
مقاهي ورواد كافيهات الكرك في إسطنبول - الحلقة ٢٤ | رمضان 2023
16:00 | 2023-04-19
Play
مقاهي ورواد كافيهات الكرك في إسطنبول - الحلقة ٢٤ | رمضان 2023
16:00 | 2023-04-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-19
Play
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-19
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
Play
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
رزاق برو
Play
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
Play
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
Play
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
Play
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
Play
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.