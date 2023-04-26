شركة أمريكية تكشف عن أول دمية باربي مصابة بمتلازمة داون

وتم تطوير الدمية بمشاركة المجتمع الطبي والمتخصصين من الجمعية الوطنية لمتلازمة داون بالولايات المتحدة الأمريكية. وحسب الشركة، فإن ظهور الدمية المصابة بمتلازمة داون سيساعد عددا كبيرا من الأطفال في العثور على لعبة تشبههم وتمثلهم.وترتدي كل "باربي" قلادة ترمز إلى 3 نسخ من الكروموسوم الـ 21، وهي المادة الوراثية التي تسبب الخصائص المرتبطة بمرض داون.ويقوم مطورو" باربي" بالتوسيع المستمر لأسرة الدمى الخاصة بهم لزيادة تنوعها. وعلى سبيل المثال، لديهم "باربي" المصابة بالبهاق (اضطراب تصبغ، يتجلى في اختفاء صبغة الميلانين في مناطق معيّنة من الجلد) و"باربي" بدون شعر.والدمية الجديدة المصابة بمتلازمة داون هي جزء من مجموعة Fashionistas التي تم إطلاقها عام 2022. وتتضمن المجموعة كذلك دمية ذات ساق اصطناعية ودمية جالسة في الكرسي المتحرك.