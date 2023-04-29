اليابان.. العثور على قناع عمره 1800 عام كان يستخدم لإحياء الطقوس

وتشير Heritage Daily إلى أنه عثر على هذا القناع المصنوع من خشب شجرة الأرز، والبالغ ارتفاعه 30 سم وعرضه 18 سم، خلال عمليات توسيع خط السكة الحديدية الأحادي في مدينة هيغاشي-أوساكا.ويقول كاورو تيراساوا: "اعتقد أن هذا القناع يمثل "روح الحاكم" الذي كان يعتقد أنه إله في جسم إنسان".ويعتقد الباحثون أن هذا القناع كان يستخدم في الاحتفالات الطقسية التي كانت تقام في المهرجانات والأعياد الزراعية.وقد صنع هذا القناع في فترة يايوي (فترة من فترات التاريخ الياباني امتدت من 300 ق م. وحتى 300 م) تحولت اليابان خلالها إلى مجتمع زراعي. ومن بين السمات المميزة لتلك الفترة: أنماط جديدة للفخار، توسع زراعة الأرز وتحسن الفن المعماري. والقناع الذي عثر عليه هو الثالث من نوعه ويشبه تلك التي عثر عليها في محافظة نارا.