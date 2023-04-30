البرلمان المصري يقر قانونا يحظر حيازة الكلاب من دون ترخيص رسمي

وبحسب موقع اليوم السابع المحلي: "وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة 9 من مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبًا بإصدار قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب".ويأتي مشروع القانون بعد تصاعد حالات الإصابة الناتجة عن عقر الكلاب لمواطنين في مصر.وتنص المادة على أنه "يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".والشهر الماضي، أثار اعتداء كلب "بيتبول" شرس، محظور استيراده دوليا، تملكه عائلة الإعلامية المصرية أميرة شنب، على مدير في أحد البنوك، ما أدخله في غيبوبة تامة، حالة من الغضب والجدل الشعبي والرسمي.