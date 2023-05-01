جامعة يابانية تقدم عرضاً لمؤسس "علي بابا".. هل سيصبح تدريسياً؟

وقالت الجامعة إن فترة التعيين لرائد الأعمال الأكثر شهرة في الصين تنتهي بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول، لكن العقد قابل للتجديد على أساس سنوي.وسيتسنى لما في الكلية المشاركة في مجالات، منها تقديم المشورة بشأن موضوعات البحث المهمة وإلقاء محاضرات حول الإدارة والشركات الناشئة.الملياردير الصيني "جاك ما" يرضخ للضغوط.. و"آنت غروب" في عين العاصفة!قصص اقتصاديةجاك ماالملياردير الصيني "جاك ما" يرضخ للضغوط.. و"آنت غروب" في عين العاصفة!يأتي ذلك بعد عودة ما إلى الصين في مارس/ آذار، منهيا إقامته بالخارج لأكثر من عام، وهي خطوة اعتبر قطاع الشركات الخاصة في البلاد أنها تعكس حالة من عودة الهدوء بالقطاع بعد حملة تنظيمية صارمة استمرت عامين.تأسست كلية طوكيو في 2019 لتكون بمثابة حلقة وصل بين جامعة طوكيو والباحثين والمؤسسات البحثية في الخارج.