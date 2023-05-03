معلمة أمريكية تتدخل لفك اشتباك بين طلاب فتخرج على سرير الاسعاف (فيديو)

وكيلة مدرسة في مدينة هيوستن بولاية تيكساس الأمريكية أتت لفض شجار كبير حدث بين طلاب الثانوية فمسكوها وضربوها وتجمع عليها عشرات المراهقين بالركل واللكم بشكل وحشي حتى أصيبت بجروح غائرة وارتجاج أدى لنقلها للمستشفى وفقدت النطق وتم فتح تحقيق في الحادثة.pic.twitter.com/wYCKXxfvND
— إياد الحمود (@Eyaaaad) May 2, 2023
وكيلة مدرسة في مدينة هيوستن بولاية تيكساس الأمريكية أتت لفض شجار كبير حدث بين طلاب الثانوية فمسكوها وضربوها وتجمع عليها عشرات المراهقين بالركل واللكم بشكل وحشي حتى أصيبت بجروح غائرة وارتجاج أدى لنقلها للمستشفى وفقدت النطق وتم فتح تحقيق في الحادثة.pic.twitter.com/wYCKXxfvND