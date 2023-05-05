الإعلام الرقمي:"تويتر بلو" أنهى استغلال بعض الاشخاص للمستخدمين

السومرية نيوز - منوعات



أكد مركز الإعلام الرقمي DMC ،اليوم الجمعة، ان الاشتراك الجديد في منصة تويتر، والذي يُعرف بتويتر بلو ، قد انهى عمليات الاستغلال التي كانت تمارسها بعض الأطراف بحق المستخدمين في ما يتعلق بتوثيق حساباتهم.





وذكر مركز الإعلام في بيان، أن "مالك تويتر الجديد ايلون ماسك قد تطرق لهذه المشكلة، فيما أشار بتصريحات له بوجود موظفين في شركة تويتر يقومون بتوثيق الحسابات لقاء مبلغ مادي معين".

وأضاف أنه "بتفصيلٍ أدّق ، فإن هناك بعض الأشخاص والشركات المتواطئة مع موظفين في شركة تويتر في الشرق الاوسط يقومون بتوثيق الحسابات بمبالغ وصلت الى الالفين دولار، بالرغم من ان التوثيق مجاني ولا يتطلب اي رسوم او مبالغ مالية".

وأشار المركز الى ان" عملية التوثيق حاليا بسيطة جدا ولا تحتاج لتدخل طرف ثالث بين المستخدم والشركة يمكن ان يطلب اموالا لقاء خدمة توثيق الحساب".