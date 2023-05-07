استخراج مقص جراحي منسي في بطن سيدة منذ 6 أعوام في مصر

أجرت السيدة "ن.ع"، البالغة من العمر 47 سنة، ولادة قيصرية في 2017، وظلت تعاني من آلام مبرحة بالحوض منذ شهر أذار 2023، بعدما حدث لها ناسور شرجي مهبلي.حضرت السيدة للعيادة الخارجية بمركز جراحة الجهاز الهضمي، وقابلت الدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب جامعة المنصورة، وتم الكشف على الحالة فوجد أن بها شيئًا غريبًا وغير معتاد ببطنها، فأجرى عليها أشعة ومناظير وفحوصات، فتبين وجود جسم معدني بمنطقة الحوض.شرحت السيدة أنها أجريت الجراحة القيصرية الخامسة لها في 2017، وكانت صعبة للغاية وحدث لها نزيف حاد وتهتك بالرحم، فقام الأطباء باستئصال الرحم لإنقاذ حياتها.وأوضحت السيدة أنها مارست حياتها بشكل طبيعي حتى عام 2023، فشعرت بآلام بالبطن والحوض، ووجدت إفرازات شبيهة بالبراز تخرج من منطقة المهبل، ولما قامت بالكشف على حالتها تبين وجود جسم معدني.خضعت السيدة لعملية تحضير مكثفة وتدقيق في مركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، فتبين وجود ناسور بين المستقيم والمهبل، بسبب وجود مقص أصاب القولون والمستقيم والمثانة وعنق الرحم.تم إخراج المقص واسئتصال الأجزاء المصابة في جراحة مطولة استمرت 5 ساعات، بمشاركة فريق طبي كبير.