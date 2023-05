"سوبر ماريو" يواصل اجتياح دور السينما ويتخطى حاجز المليار دولار

وحصد الفيلم، منذ بداية عرضه في دور السينما في الولايات المتحدة وخارجها، يوم 5 أبريل الماضي، أكثر من مليار و48 مليونًا و980 ألف دولار.وتوزعت الإيرادات بين 503 ملايين و727 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و545 مليونًا و252 ألف دولار في مختلف دور العرض حول العالم.وبهذا الرقم يكون فيلم "سوبر ماريو" الفيلم الأكثر تحقيقاً للأرباح في عام 2023 في أمريكا والعالم، متجاوزًا فيلم "الرجل النملة والدبور Ant-Man and the Wasp: Quantumania".ويعتبر "سوبر ماريو" الفيلم الخامس فقط في زمن الوباء الذي ينضم إلى النادي الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، بعد "Spider-Man: No Way Home" و "Top Gun: Maverick" و "Jurassic World Dominion" و "Avatar: The Way of Water"، بحسب مجلة "فاريتي" الفنية.وصنف الفيلم كذلك بأنه "أعلى فيلم على الإطلاق يعتمد على لعبة فيديو" وحصد إعجاب الكبار والصغار، واستندت شركة "يونيفرسال" في إنتاجه على النقص المستمر في الأفلام التي تستهدف الجماهير العائلية إلى جانب الحنين إلى الماضي.