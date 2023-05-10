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خلال 2022.. اسم "محمد" يتصدر الأسماء الشعبية في دول اوروبية
منوعات
2023-05-10 | 12:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
127 مشاهدة
تصدّر اسم "محمد" المرتبة الأولى ضمن الأسماء الأكثر شعبية للذكور حديثي الولادة في العاصمة الألمانية برلين في عام 2022.
وأعلنت جمعية اللغة الألمانية أن اسم “محمد” سَبَق أسماءً تربعت مدة طويلة على القائمة مثل “نوح” و”آدم”.
لكن الجمعية أكدت أن "اسم نوح ما زال يتصدر الأسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة على مستوى ألمانيا كلها".
وبحسب مجلة (دي تسايت) الألمانية، فإن "أساس القوائم السنوية للأسماء هو البيانات المأخوذة من أكثر من 750 مكتب تسجيل ولادات في جميع أنحاء ألمانيا".
وبشكل عام، يحتل اسم “محمد” المرتبة 20 في أنحاء ألمانيا كافة، حيث مُنح الاسم 2758 مرة لمواليد العام الماضي 2022، وفقًا لـ”دي تسايت”.
وأضافت المجلة أن "محمد" لم يكن هو اسم الطفل الأكثر شيوعًا في برلين عام 2018، بيد أنه كان ضمن المراكز المتقدمة، وهو ما أثار جدلًا في برلين حينه. وفي عام 2021، احتل اسم محمد المرتبة الثالثة في برلين، ليحقق الصدارة في عام 2022.
وحسب موقع (دويتشه فيله) الألماني، فإنه بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني المختص بالأسماء الأكثر انتشارًا في ألمانيا (beliebte-Vornamen)، ظهرت أسماء عربية أخرى ضمن الأسماء الأكثر شعبية للعام 2022، مثل مالك وعلي وللفتيات عليا وزينب، كما احتلت الأسماء المشتركة لدى الألمان والعرب -مثل هنا ولندا ولينا- مراكز متقدمة.
إلا أن الأسماء ليست جميعها مسموحًا بها في ألمانيا، فبحسب مجلة (شتيرن)، فإنه “يُمنع تسجيل أي اسم على شهادة الميلاد الألمانية، يمكن أن يسبب لصاحبه مشكلة نفسية مستقبلًا، أو أن يصبح محلًا للسخرية من أقرانه والمجتمع في ما بعد”.
ألمانيا ليست الدولة الأولى التي انتشر فيها اسم “محمد” بين حديثي الولادة، ففي هولندا أيضًا، أوضحت بيانات صادرة من بنك التأمين الاجتماعي، أن اسم "محمد" حل في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر الأسماء انتشارًا بين مواليد عام 2022 في هولندا، وسبقه اسم نوح بالعربية.
وكشفت بيانات البنك التي أعلنها في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه تم إطلاق اسم “نوح” على 871 مولودًا في البلاد عام 2022، في حين أُطلق اسم “محمد” على 671 مولودًا.وفشل كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الالتزام باتفاقات الهدنة المتكررة، حيث تتواصل حرب الشوارع بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم، فيما أكدت قوات الدعم السريع أن القصر الرئاسي أصيب بضربة قوية خلال غارات الجيش.
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