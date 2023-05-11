أمراة تثير الجدل بعد محاولتها تعبئة سيارة "تسلا" بالبنزين (فيديو)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
28
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
28
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في النجف.. اعتقال عصابة نفذت 16 سرقة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455684-638193853338504260.PNG
أمراة تثير الجدل بعد محاولتها تعبئة سيارة "تسلا" بالبنزين (فيديو)
منوعات
2023-05-11 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,173 مشاهدة
السومرية نيوز- منوعات
أثار مقطع فيديو تظهر فيه أمراة وهي تحاول تعبئة البنزين في سيارة "تيسلا" الكهربائية، موجة من الجدل والسخرية على شبكات التواصل الاجتماعي في بريطانيا، وتم تداوله على نطاق واسع.
ويظهر في المقطع القصير أمراة في إحدى محطات الوقود في بريطانيا وهي تحاول أن تملأ الوقود في سيارة من نوع "تيسلا"، وهي كهربائية بالكامل، فيما كان أحد الزبائن في نفس المحطة يقوم بتصويرها من داخل سيارته، ومن ثم قام بنشر مقطع الفيديو.
ومن المعروف أن شركة "تيسلا" الأميركية المملوكة للملياردير المعروف إيلون ماسك لا تصنع السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي أصلاً، وإنما كافة السيارات التي تنتجها هذه الشركة تعمل بالطاقة الكهربائية الخالصة والنظيفة، لكن المثير في الفيديو أن أمراة التي كانت تقود السيارة ظلت لبعض الوقت وهي تحاول إدخال صنبور البنزين في سيارة "تيسلا" لملئها بالوقود التقليدي.
ولاحقاً لمحاولة الامرأة تعبئة البنزين في السيارة الكهربائية، بادر صديق الشخص الذي يقوم بتسجيل المقطع إلى النزول من سيارته ومن ثم تظاهر بأنه يريد تقديم المساعدة لها، حيث حاول أن يملأ معها السيارة بالوقود من أجل توريطها أكثر، وبعد ذلك قام بإبلاغها بأن هذه السيارة كهربائية بالكامل وبالتالي يتوجب إعادة شحنها لا تعبئتها بالبنزين، حيث صرخ عليها "أنها سيارة كهربائية".
وظهرت الامرأة وهي في حالة من الحرج قبل أن تعود إلى سيارتها ومن ثم تقوم بتشغيلها وتغادر محطة الوقود، بعد أن اكتشفت بأن الشاب الذي تظاهر بمساعدتها كان يقوم بذلك على سبيل السخرية، وأن صديقه الجالس بجانبه في السيارة يقوم بالسخرية منها أيضاً بسبب أنها لا تعرف بأن سيارتها تعمل بالطاقة الكهربائية وليس البنزين.
يشار إلى أن السيارات الكهربائية تسجل انتشاراً واسعاً في بريطانيا، حيث ارتفعت مبيعات هذا النوع من المركبات خلال شهر كانون الثاني 2022 بشكل كبير، وحصلت السيارات الكهربائية على أكبر حصة شهرية لها في السوق بعد أن سجلت 32.9 في المئة من المبيعات، في حين شكلت 16.6 في المئة من نسبة مبيعات السيارات في بريطانيا خلال العام الماضي 2022 بأكمله.
واعتُبرت "تيسلا موديل واي" السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في بريطانيا، واحتلت المرتبة الثالثة في السيارات الأكثر مبيعاً بشكلٍ عام على مستوى البلاد.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم
سياسة
43.05%
11:36 | 2023-05-09
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم
11:36 | 2023-05-09
صلاح الدين.. شاب يدهس والدته إثر خلاف على سحب "الموبايل"
محليات
19.51%
02:07 | 2023-05-10
صلاح الدين.. شاب يدهس والدته إثر خلاف على سحب "الموبايل"
02:07 | 2023-05-10
"سلم الرواتب".. البرلمان يخلي مسؤوليته ويرمي الكرة في ملعب الحكومة
خاص السومرية
18.85%
11:51 | 2023-05-10
"سلم الرواتب".. البرلمان يخلي مسؤوليته ويرمي الكرة في ملعب الحكومة
11:51 | 2023-05-10
لجنة برلمانية تكشف عن أرقام تخص الموازنة وسلم الرواتب
اقتصاد
18.59%
16:08 | 2023-05-09
لجنة برلمانية تكشف عن أرقام تخص الموازنة وسلم الرواتب
16:08 | 2023-05-09
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-10
Morning Live
الطب البديل واختلافه عن علم الطب العضوي - الحلقة ١٥ | الموسم 2
08:11 | 2023-05-10
Morning Live
الطب البديل واختلافه عن علم الطب العضوي - الحلقة ١٥ | الموسم 2
08:11 | 2023-05-10
52 دقيقة
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
52 دقيقة
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
بالمختزل
أحجية السلّم والثعبان في العراق.. غموض يكتنف عدالة الرواتب! - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-09
بالمختزل
أحجية السلّم والثعبان في العراق.. غموض يكتنف عدالة الرواتب! - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-09
Celebrity
الفنان مجد الخضر - الحلقة ١٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-08
Celebrity
الفنان مجد الخضر - الحلقة ١٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-08
خط أحمر
انجاز امني في كربلاء بالقاء القبض على ابو درع - الحلقة ٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-07
خط أحمر
انجاز امني في كربلاء بالقاء القبض على ابو درع - الحلقة ٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-07
عشرين
استراتجية جديدة وتنظيم للصفوف هل يعود التيار الصدري للسياسة؟ - الحلقة ٢ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-07
عشرين
استراتجية جديدة وتنظيم للصفوف هل يعود التيار الصدري للسياسة؟ - الحلقة ٢ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
لقطات
ابو درع يكشف اين كان يخبئ الكري ستال | Morning Live
13:00 | 2023-05-10
لقطات
ابو درع يكشف اين كان يخبئ الكري ستال | Morning Live
13:00 | 2023-05-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-10
Morning Live
الطب البديل واختلافه عن علم الطب العضوي - الحلقة ١٥ | الموسم 2
08:11 | 2023-05-10
Morning Live
الطب البديل واختلافه عن علم الطب العضوي - الحلقة ١٥ | الموسم 2
08:11 | 2023-05-10
52 دقيقة
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
52 دقيقة
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
بالمختزل
أحجية السلّم والثعبان في العراق.. غموض يكتنف عدالة الرواتب! - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-09
بالمختزل
أحجية السلّم والثعبان في العراق.. غموض يكتنف عدالة الرواتب! - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-09
Celebrity
الفنان مجد الخضر - الحلقة ١٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-08
Celebrity
الفنان مجد الخضر - الحلقة ١٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-08
خط أحمر
انجاز امني في كربلاء بالقاء القبض على ابو درع - الحلقة ٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-07
خط أحمر
انجاز امني في كربلاء بالقاء القبض على ابو درع - الحلقة ٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-07
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تمهد وثيقة الدم لعودة الصدر إلى العملية السياسية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.