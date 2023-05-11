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أكبر كلب معمّر في العالم يحتفل بعيد ميلاده الـ 31

منوعات

2023-05-11 | 06:44
أكبر كلب معمّر في العالم يحتفل بعيد ميلاده الـ 31
682 مشاهدة

السومرية نيوز- منوعات

بعد ثلاثة أشهر من توثيق "بوبي" كأكبر كلب معمّر في العالم، يحتفل اليوم 11 أيّار 2023 بعيد ميلاده الـ 31 عاماَ.

ونشرت موسوعة "غينيس" مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على تويتر احتفالا بعيد ميلاده وعلقت: "أسعد أعياد الميلاد لبوبي، أكبر كلب معمّر على قيد الحياة، والذي يبلغ من العمر واحد وثلاثين عامًا اليوم 31".
تعرفوا على بوبي والذي ولد يوم 11 أيار 1992 وهو الآن أكبر كلب معمّر في العالم، بل هو أيضاً أكبر كلب يتم توثيقه على الإطلاق (أي عبر التاريخ).

عاش بوبي حياته كلها مع عائلة كوستا، في قرية كونكويروس الريفية في محافظة ليريا في البرتغال.
بوبي من سلالة كلاب برتغالية تدعى "رافيرو دو الينتيچو" وهي سلالة من كلاب حراسة الماشية ويبلغ متوسط عمرها ما بين 12 و14 عام.

ونشير إلى أن الرقم القياسي لأكبر كلب على الإطلاق (عبر التاريخ) كان يعود إلى الكلب الأسترالي "بلوي" عن عمر يناهز 29 عام و5 أشهر ما بين عام 1910 و1939.

وثق يوم ميلاد بوبي بالتحديد حيث كان مسجلاً في دائرة الطب البيطري لبلدية ليريا.
وكما تم التحقق من عمره من قبل قاعدة بيانات الحيوانات الأليفة المعتمدة من قبل الحكومة ولد بوبي مع ثلاث كلاب أخرى قرب مبنى تخزن فيه العائلة الخشب.

ويقول ليونيل كوستا، 38 عام، صاحب الكلب: "كنت حينها في الثامنة من عمري وكان أبي صياداً يمتلك الكثير من الكلابة البرتغالية وبإدارة الاتحاد الوطني للأطباء البيطريين.
نظراً لكثرة الحيوانات التي تمتلكها العائلة، أراد والدها التخلص من الكلاب الأربعة.

وبالفعل، قام والده بأخذهم في اللحظة التي ابتعدت فيها الأم "جيرا" عن الكلاب الصغيرة، إلا أنه لم يلاحظ أنه قد ترك واحداً من هذه الكلاب.

ويقول ليونيل بأنه شعر هو وأخاه بالحزن الشديد على الكلاب الصغيرة إلا أنهم لاحظوا بأن "جيرا" لا تزال تزور مكان الولادة كثيراً.

ويقول: "استغربنا سبب الزيارة المستمرة فلم يعد هناك أي شيء تفعله هناك ولا يوجد أي حيوانات بعد أن قام والدنا بأخذ الكلاب الصغيرة".
وحينها اكتشفوا بأن بوبي هناك وأن والدهم غفل عن أخذه، فقرر ليونيل وأخيه تربية الكلب.

وقال: "علمنا بأن أبي لن يتخلص منه بعد أن بدأ بالنمو عقب أسبوعين من ولادته".

ومن حينها أصبح بوبي جزءاً من العائلة. ويعترف ليونل قائلاً: "عندما علم والدانا بأننا احتفظنا بالكلب مخبأً فتح عينيه، تمت معاقبتنا وتوبيخنا إلا أنهم سرعان ما تقبلوا الأمر، ولكن المحافظة على بوبي كانت تستحق ذلك العناء".

حيث أن بوبي لم يربط من عنقه ولا لمرة في حياته، ويقضي معظم وقته بين الأشجار والغابات في مزرعة عائلة كوستا.

ويصف ليونيل بوبي على أنه اجتماعي، ترعرع بين مختلف أنواع الحيوانات.

يقضي بوبي معظم وقته مسترخياً في الحديقة الخلفية للمنزل مع قطط العائلة، فهو يجد بعض الصعوبة في الركض في هذه المرحلة من حياته.

ومع تقدمه في العمر، لاحظ ليونيل أن بوبي يصطدم أحياناً بالأشياء من حوله وهو يسير، فأدرك أنه بات يعاني من الضعف في نظره.

يتبع بوبي حمية طعام "بشرية" فهو يأكل ما تأكل العائلة. ويظن ليونيل أن ذلك قد يكون أيضاً من أسباب وصوله إلى هذا السن المتقدم.

يقوم ليونيل بغسل الطعام قبل أن يقدمه إلى بوبي ليتم إزالة أي من البهارات أو التوابل. ويضيف بأن بوبي يشرب الكثير من الماء خلال يومه.

ويقول: "نقوم بأخذه إلى الطبيب البيطري بشكل مستمر لإجراء الفحوصات، وأشارت النتائج إلى أنه بصحة جيدة".

لم يظن ليونيل بأن بوبي هو أكبر كلب عمراً يتم توثيقه عبر التاريخ، حتى أن الطلب الذي تقدم به لكسر الرقم القياسي كان يتعلق بأكبر كلب على قيد الحياة.

وأخبرنا ليونيل بأن "جيرا" والدة بوبي عاشت حتى عمر 18 عام، وواحد من كلابها الأخرى وصل إلى عمر 22 عاماً.

ويقول: "نلاحظ بأن الكثير من الكلاب لدينا تعيش لعمر طويلٍ نسبياً، ونحس بأن ذلك أمر طبيعي، إلا أن بوبي حالة مميزة جداً".

المصدر: موسوعة غينيس للأرقام القياسية


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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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