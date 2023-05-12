خلل في فيسبوك يتسبب بإرسال طلبات صداقة بشكل تلقائي.. هذه التفاصيل



السومرية نيوز – منوعات



كشف مركز الاعلام الرقمي، اليوم الجمعة، عن خلل بمنصة فيسبوك تسبب بارسال طلبات صداقة بشكل تلقائي.

وذكر المركز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "خللاً في منصة فيسبوك تسبب بإرسال طلبات صداقة بشكل تلقائي عند الضغط على أي حساب أو مشاهدة الملف الشخصي".