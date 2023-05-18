بمبلغ "طائل".. بيع أقدم مخطوطة من الكتاب المقدس العبري بأمريكا

وقالت دار المزادات إن مخطوطة ساسون "تحتوي على جميع أسفار الكتاب المقدس العبري البالغ عددها 24 سفرا، مفقود منها 12 ورقة فقط، وتسبق أقدم كتاب مقدس عبري كامل تماما، مخطوطة لينينجراد، بنحو قرن".وأضافت سوذبيز أن الكتاب المقدس، الذي يعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر أصبح أغلى مخطوطة تباع بالمزاد العلني وأغلى قطعة أثرية يهودية دينية تباع في التاريخ.وبعد حرب مزايدة استمرت أربع دقائق، فازت بالمزاد منظمة أمريكية غير ربحية تعتزم إهداء هذه المخطوطة إلى متحف في تل أبيب.