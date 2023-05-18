حضرت الشرطة لتصطاد التمساح.. لكنها وجدته "رملياً"

وكانت شرطة الولاية قد استجابت فوراً للنداء العاجل الذي تلقته في هذا الخصوص، والذي يفيد بوجود تمساح ضخم على أحد شواطئ الولاية. إلا أنها، وبعد انكشاف حقيقية الأمر، بادرت إلى مخاطبة ومناشدة المبدعين والموهوبين الذين يتخصصون في مثل هذه المنحوتات، عبر منشور لها على أحد مواقع التواصل، جاء فيه: "نحن نحب الموهوبين الذين يصنعون أعمالاً فنية على الرمال، ولكن لكونه موسم تعشيش السلاحف، تذكر أن تقوم بتسوية القلاع الرملية، والمنحوتات قبل أن تغادر، ستشكرك السلاحف البحرية".وأرفق قسم الشرطة صورة للحظة اكتشاف الأمر، على فيسبوك قائلاً: "انظر إلى حجم هذا التمساح الذي حاول أحد ضباطنا القبض عليه على شاطئ جزيرة الكنز الليلة الماضية".