عريس ينتقم من عروسته الخائنة بطريقة غير عادية في حفل الزفاف

ووفقا للموقع، علم العريس بأن خطيبته تخونه مع صديقه لكنه رغم ذلك تكتم على الأمر ولم يقطع علاقته معهما ولم يقم بإلغاء حفل الزواج، وقرر إذلالهما علانية.وبعد مراسم الزفاف، تم تنظيم بوفيه ضيافة حضره الأقارب والأصدقاء من الجانبين.وبعد مرور فترة من الوقت، وقف الزوج الجديد وقال للحاضرين: "قبل أن أبدأ حديثي أمامكم، سيتم إحضار الظروف الآن، هل يمكنكم فتحها جميعا".وعند فتح الظروف البريدية، تبين أنها تحتوي على صور حميمة لعروسته مع صديقه المفضل.بعد ذلك قام العريس بوضع الميكروفون جانبا وغادر الاحتفال مع عائلته، وسط ذهول الحاضرين.ووفقا للموقع، كان الهدف من تصرف العريس، هو إجبار أقارب العروس على دفع تكاليف الحفل، وهو ما كان عليهم في النهاية القيام به.وأشار الموقع إلى أن، القصة المسرودة أعلاه أثارت ردود فعل واسعة في التعليقات، وقام الكثير من المستخدمين بكيل المديح للعريس المخدوع.