الدول الأكثر استهلاكاً للشاي بالعالم.. العراق خارج القائمة!

وفقًا لـ Statista Consumer Market Outlook، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشاي العالمي إلى 266.7 مليار دولار بحلول عام 2025، ويوضح الرسم البياني التالي بيانات مستهلكي الشاي لإظهار حصة كل من شاربي الشاي في بلدان العالم المختلفة.

ولم يذكر العراق من ضمن الجدول البياني أو الإحصاءات الرسمية، مما دفعه الى الخروج عن قائمة أكثر المستهلكين للشاي في العالم.وسجلت تركيا أعلى معدل لشرب الشاي، حيث كل تسعة من كل عشرة أشخاص يشربون المشروبات الساخنة بانتظام، بنسبة 90 بالمئة.واحتلت كينيا وهي منتج ومصدر رئيسي للشاي، مرتبة عالية أيضًا في 56 دولة تم تحليلها، حيث أن 83 بالمئة يشربون الشاي بانتظام.بالمقابل، جاءت دولة المغرب العربية في المركز الرابع بعد دولة باكستان.فيما، احتلت المملكة المتحدة، المشهورة كدولة تحب القهوة، مرتبة أقل قليلاً مع 59٪ من الأشخاص يشربونها.واقتربت إسبانيا من القاع، حيث يشرب الشاي ثلث الناس فقط من اللذين تمت عليهم هذه الدراسة.