بـ99 ألف دولار.. قلم "هتلر" يعرض للبيع في مزادات بلومفيلد

وذكرت الصحيفة أن القلم مطلي بالفضة، ويُزعم أنه ملك لأدولف هتلر، وسيعرض بمزاد في بلفاست الشهر المقبل.ويعتقد أن "القلم كان هدية للديكتاتور النازي السابق من شريكته إيفا براون، بمناسبة عيد ميلاده الثاني والخمسين في 20 أبريل 1941".والقلم، الذي اشتراه أحد هواة الجمع في الأصل بمزاد عام 2002، كتب عليه "Eva" بالألمانية والأحرف الأولى من اسم أدولف هتلر "AH".وستعرض في "مزادات بلومفيلد" شرق بلفاست في 6 يونيو أيضا، قطع تاريخية تشمل صورة أصلية موقعة لهتلر، وعفوا نادرا مكتوبا بخط يد الملكة فيكتوريا مؤرخ عام 1869.وقال المدير العام لدار مزادات بلومفيلد، كارل بينيت، للصحيفة إنهم يتوقعون اهتماما بشراء المعروضات من جميع أنحاء العالم.وأضاف: "تكمن أهمية القلم الشخصي لهتلر في حقيقة أنه يساعد على كشف جزء مخفي من التاريخ، مما يعطي نظرة ثاقبة فريدة على علاقات هتلر الشخصية، والتي أخفاها بدقة عن أعين الجمهور".