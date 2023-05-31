السجائر تكبد مدخنيها أموالاً "طائلةً".. حوالي 9 مليارات سنوياَ تصرف على "التبغ"

بالأرقام، تبلغ الإيرادات في سوق منتجات التبغ 941.1 مليار دولار في عام 2023؛ ومن المتوقع أن ينمو السوق سنويا بنسبة 2.50% في الفترة بين 2023 حتى نهاية عام 2027.والجزء الأكبر في السوق هو قطاع السجائر بحجم سوق قدره 834.70 مليار دولار في عام 2023، والمقصود هنا قطاع السجائر التقليدية وليس الإلكترونية أو القائمة على التسخين، أو النرجيلة.والمحزن في اقتصاد التبغ العالمي، أن نمو السوق يأتي بفعل النمو الكبير على الطلب من خلال العدد المتزايد للمدخنين في المناطق النامية من آسيا وأفريقيا.وكما كانت الحملات التسويقية المكثفة التي تديرها الشركات الكبرى عاملاً هامًا في استدامة هذه الصناعة. تشهد الصناعة اتجاهًا لإطلاق المنتجات الجديدة التي تثير اهتمام المستهلكين لاستهلاك التبغ وبالتالي دفع نمو السوق.وكان لوباء COVID-19 تأثير كبير على استهلاك التبغ؛ إذ يُنظر إلى التدخين على أنه مميت للغاية، لأن الفيروس هو مرض تنفسي، ولا يؤدي التدخين إلا إلى تفاقم الوضع.ومع ذلك، كشفت الاتجاهات في جميع أنحاء العالم أن الإجهاد الناجم عن الإغلاق أدى فقط إلى زيادة الاستهلاك. ظلت إضافة مدخنين جدد منخفضة نسبيا خلال هذه الفترة. ومع ذلك، من المتوقع أن تستفيد الصناعة من المستهلكين الذين لجأوا إلى الإفراط في التدخين أثناء الوباء.وفقًا لتقديرات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، كانت الشركات مثل Marlboro و Newport و Camel، التي استهدفت حملاتها التسويقية الشباب على وجه التحديد، هي الأكثر إنفاقا على التسويق.وقد أدى ذلك إلى كونهم العلامة التجارية الأكثر تفضيلاً من قبل الشباب؛ فيما اعتبر معظم الناس التبغ جزءًا مهمًا من حياتهم على مدار العقد الماضي. من المتوقع أن يقود هذا العامل الطلب الإجمالي على المنتج في السنوات القادمة.وفقًا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، ففي عام 2021، أنفقت الشركات الكبرى 8.9 مليار دولار على تسويق التبغ والسجائر في الولايات المتحدة لوحدها.وينقسم هذا المبلغ إلى 22.5 مليون دولار يوميًا أو ما يقرب من مليون دولار أمريكي في الساعة. لقد أنفقت الشركات بشكل كبير على الخصومات، مما أدى إلى زيادة اختراق السوق والحفاظ على النمو.وكان استهلاك التبغ في انخفاض في البلدان المتقدمة والغنية في جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع مستوى الوعي بين السكان بشأن الآثار السيئة لاستهلاكه.واستحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية في عام 2021، حيث شكلت ما يقرب من 61% من إجمالي الإيرادات.ويشهد عدد متعاطي التبغ ارتفاعا في البلدان النامية في آسيا. على سبيل المثال، وفقا لنتائج المسح الوطني لصحة الأسرة الذي أجرته حكومة الهند في الفترة 2019-2020، فإن العدد المطلق للمستهلكين في الهند مرتفع للغاية، إذ يتجاوز عددهم 20% من إجمالي السكان.ومن المتوقع أن يكون قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا منطقة أخرى مربحة للمصنعين ومن المتوقع أن يعرض معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.9% خلال فترة التوقعات.ويقدر استهلاك التبغ في الشرق الأوسط بحوالي 400 مليار سيجارة سنويا. يكشف المسح عن ارتفاع كبير في استخدام المنتجات في البحرين ولبنان ومصر وعمان والمملكة العربية السعودية.