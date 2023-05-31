يجهلها معظم العراقيين.. مزايا لـ "Google map" ستغير حياتك اليومية

السومرية نيوز – منوعات



يجهل الكثيرون في العراق، بعض المزايا الخفية والرائعة في خرائط قوقل Google map والتي يستخدمها أكثر من مليار شخص حول العالم شهرياً.



وتستعرض السومرية نيوز هذه المزايا والتي ستغير حياتك اليومية كثيراً:

1

*مراجعة وقت الرحلات لأي مكان تريد الذهاب لنقل إنك تريد السفر من العراق إلى الرياض.

*اكتب وجهتك في مربع البحث في قوقل ماب

*ستجد بالأسفل تفاصيل الرحلة وكم تحتاج من وقت

2

*قياس أي مسافة بين نقطتين أو مساحة منطقة معينة

*انقر بزر الفأرة الأيمن على النقطة التي تريد القياس منها وسترى مجموعة خيارات جديدة تظهر لك ومنها قياس المسافة.

*قم بتحديد النقطة الأخرى لقياس المسافة.

*قم بتحديد ثلاث نقاط أخرى لقياس مساحة منطقة معينة.

3- تقارير حركة المرور

لا أحد يحب أن يكون عالقًا في زحمة المرور الصباحية، هذه الخاصية في قوقل ماب تمكنك من التحقق من حركة المرور في الوقت الذي تريده.

-اذهب إلى تبويب حركة المرور من أسفل الشاشة.

- اختر حركة المرور المعتادة وستجد حجم التدفق المروري خلال اليوم وأيام الأسبوع.

4

*تصفح الخريطة ومعرفة الأنشطة التجارية في الأماكن المختلفة على الخريطة دون عناء البحث.

إذا كنت في منطقة معينة وتريد معرفة فيما إذا كان يوجد مقهى في هذا المكان مثلًا، يمكنك الذهاب إلى قوقل ماب ومعرفة كل النشاطات التجارية المفتوحة في هذا المكان (مقهى، مشفى، مكتبة، مطعم، جامعة …)

5

تريد أن تذهب إلى مكان ولست متأكدًا من طبيعته، يمكنك استخدام خاصية "تصفح صور التجوّل الافتراضي" واستكشاف المكان كأنك تنظر من منظور شخصي، كل ما عليك فعله هو النقر والسحب وإفلات الدبوس على المكان الذي تريد رؤيته.

"طريقة تفعيل الخاصية بالصورة"

6

تحديد وجهتك (من إلى) ومشاركتها ورؤية تفاصيلها وكم المدة المتوقعة للوصول بناءً على كيفية الذهاب (مشيًا على الأقدام أم بالسيارة)

أيضًا يحدد لك قوقل ماب أفضل مسار بناءً على حركة المرور الحالية، والاتجاهات التي تسلكها للوصول إلى وجهتك.

كل ما عليك فعله هو تحديد الوجهة 👇

7

البحث عن اماكن عامة تحتاجها مثل محطات الوقود.

من خلال مربع البحث يمكنك كتابة ما تريد الذهاب إليه في مربع البحث والانتقال إليه بكل سهولة في المنطقة التي تتواجد بها، فقط عليك كتابته في مربع البحث، مثلًا البحث عن محطات وقود في المكان الذي تتواجد فيه.

8- معرفة الكثير عن نشاط تجاري معين.

- انقر فوق الأيقونة الزرقاء بجانب اسم المكان الذي تريد معرفة المزيد عنه في الخريطة.

- بمجرد ظهور القائمة الجانبية ستجد كل التفاصيل التي تحتاجها عن هذا النشاط سواء كان مطعم او مكتبة او غيرها.

ستجد تفاصيل مثل رقم التواصل .. ساعات العمل ..الخ.