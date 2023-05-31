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اقوى جيوش العالم 2023.. تعرف على ترتيب العراق
منوعات
2023-05-31 | 08:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
4,743 مشاهدة
نشر موقع "Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية، اليوم الأربعاء، التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023.
وجاء خلال التصنيف الجديد دراسة القوة العسكرية لـ 145 دولة لأفضل جيوش العالم في عام 2023، وحلت مصر في المرتبة 14 عالميا الأولى عربيا، تليها السعودية في المرتبة 22 عالميا والثانية عربية، ثم الجزائر في المرتبة 26 عالميا والثالثة عربيا.
واحتل العراق المرتبة 45 عالميا والرابعة عربيا، والإمارات الـ56 عالميا والـ5 عربيا، يليها المغرب في الـ61 عالميا والـ6 عربيا.
أما سوريا فكانت في المرتبة 64 عالميا والـ7 عربيا، وتونس الـ73 عالميا والـ8 عربيا، واليمن الـ74 عالميا والـ9 عربيا.
واحتل السودان المرتبة 75 عالميا والعاشرة عربيا، تليه سلطنة عمان في المرتبة 76 عالميا والـ11 عربيا، ثم الكويت الـ78 عالميا والـ12 عربيا.
وجاءت البحرين في المرتبة 79 عالميا والـ13 عربيا، وليبيا الـ80 عالميا والـ14 عربيا، والأردن 81 عالميا والـ15 عربيا وأخيرا لبنان في المرتبة 111 عالميا والـ16 عربيا.
ويعتمد موقع "Global Firepower" في التصنيف السنوي للقوى العسكرية عالميا وإقليميا على جملة من العوامل تشمل الوضع الراهن للقدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية، ويأخذ في الاعتبار حجم البلدان وتقدمها التكنولوجي.
وعلى المستوى العالمي احتل الجيش الأمريكي صدارة الترتيب تلاه الجيش الروسي ثم الصيني.
المحرر:
سعد أحمد
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