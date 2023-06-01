من هو البلد العربي الأكثر جذبا للسياح الأجانب؟

واوضحت وزارة السياحة المغربية وفقاً لما ورد على الموقع الأمريكي، أن "السياح الذين يزورون المملكة المغربية سرعان ما يعودون إليها، خاصة الإسبان والإيطاليين والبريطانيين والأمريكيين منهم".ويفسر الموقع سر هذا الانجذاب بـ"التنوع والثراء الثقافيين للمغرب والأسعار المعقولة للخدمات التي يوفرها للسياح، إضافة إلى تقاطع تاريخ هذا البلد مع تاريخ الجنوب الأوروبي".وتوافد على المغرب قرابة 3 ملايين سائح خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 19 % مقارنة بالعام 2019، وارتفاع قياسي بلغ أكثر من أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.بدوره، بين الخبير السياحي الزبير بوحوت وفقاً لموقع "هسبريس"، أن "رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا ساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية بحكم شغف الناس إلى السفر"، مضيفاً أن "الدول تتنافس الآن لاسترجاع الأفواج الكبيرة من السياح التي فقدتها، على غرار المغرب وإسبانيا ودول الشرق الأوسط".وشدد بوحوت على أن "المملكة تطمح إلى بلوغ الأرقام التي حددتها خريطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي 2023/2026، وقامت بعمل مهم على مستوى الترويج لمؤهلاتها السياحية عبر عملية المغرب أرض الأنوار والمبادرات الرامية إلى الحضور في المعارض الدولية".وتابع الخبير السياحي أن "ما ورد في الموقع الأمريكي (ترافل أوف باث) سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على القطاع السياحي بالمغرب؛ وبالتالي تعزيز المكانة التي تبوأها هذا الأخير، بعد الإنجاز الذي حققه خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم بقطر".