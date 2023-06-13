Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف حقيقة "تورط بايدن" بالتهم الموجهة لترامب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ماذا سيحل بالعالم إن اختفى البشر؟.. تعرف على حياة الكرة الأرضية بدون الإنسان

منوعات

2023-06-13 | 07:01
ماذا سيحل بالعالم إن اختفى البشر؟.. تعرف على حياة الكرة الأرضية بدون الإنسان
1,411 مشاهدة


السومرية نيوز - منوعات

هل تساءلت يوما كيف سيكون العالم إذا اختفى الجميع فجأة؟، ماذا سيحدث لكل ما لدينا؟ ماذا سيحدث لبيوتنا ومدارسنا وأحيائنا ومدننا؟.

على الرغم من أن هذا موضوع شائع في الأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب، إلا أن نهاية البشرية لا تزال شيئا غريبا يجب التفكير فيه.

لكن كارلتون باسماجيان، الأستاذ المشارك في التخطيط المجتمعي والإقليمي، والتصميم الحضري، في جامعة ولاية آيوا، فكّر في احتمالات كهذه.

إذا اختفى البشر للتو من العالم، وتمكنت من العودة إلى الأرض لترى ما حدث بعد عام واحد، فإن أول شيء ستلاحظه لن يكون بعينيك، بل سيكون بأذنيك.

سيكون العالم هادئا، وستدرك مقدار الضوضاء التي يصدرها الناس، مبانينا صاخبة، سياراتنا صاخبة، سماؤنا صاخبة، كل هذه الضوضاء ستتوقف.

والطقس. بعد عام من دون الناس، ستكون السماء أكثر زرقة، والهواء أكثر نقاء. وستعمل الرياح والمطر على تنظيف سطح الأرض؛ وكل الضباب الدخاني والغبار الذي يصنعه البشر سيختفي.

ادخل منزلك بعد عام واحد - وأتمنى ألا تكون عطشانا، لأنه لن يكون هناك ماء في صنابيرك. تتطلب أنظمة المياه ضخا مستمرا. وإذا لم يكن هناك أحد في إمدادات المياه العامة لإدارة الآلات التي تضخ الماء، فلا ماء في المنزل.

لكن الماء الذي كان في الأنابيب عندما اختفى الجميع سيظل موجودا في الشتاء الأول - لذلك في أول موجة برد، سيجمد الهواء الصقيعي الماء في الأنابيب ويفجرها.

ولن يكون هناك كهرباء. ستتوقف محطات الطاقة عن العمل لأن لا أحد سيراقبها ويحافظ على إمدادات الوقود فيها. لذلك سيكون منزلك مظلما، بدون إضاءة أو تلفاز أو هواتف أو أجهزة كمبيوتر.

وسيكون منزلك مترّبا. في الواقع، يوجد غبار في الهواء طوال الوقت، لكننا لا نلاحظه لأن أنظمة تكييف الهواء والسخانات لدينا تنفخ الهواء حولها، وبينما أنت تتنقل عبر الغرف في منزلك، فإنك تبقي الغبار أيضا في حالة تنقل، ولكن بمجرد توقف كل هذا، سيظل الهواء داخل منزلك ساكنا وسيستقر الغبار في كل مكان.

وسينمو العشب في حديقتك - وينمو وينمو حتى يصبح طويلا ومرنا ويتوقف عن النمو، وستظهر أعشاب جديدة، وفي كل مكان.

وفي منطقتك، كانت المخلوقات تتجول وتبحث، أولا الصغار: الفئران وجرذان الأرض.

وستأتي الحيوانات الأكبر لاحقا - الغزلان والذئاب والدببة. ربما ليس في السنة الأولى، لكن في النهاية ستأتي.

ومع عدم وجود أضواء كهربائية، سيعود إيقاع العالم الطبيعي. سيكون الضوء الوحيد آتياً من الشمس والقمر والنجوم. وستشعر المخلوقات الليلية بالرضا لأنها استعادت سماءها المظلمة.

وستحدث الحرائق بشكل متكرر، فقد يضرب البرق شجرة أو حقلا ويضرم النار أو يضرب المنازل والمباني.


بعد عام واحد فقط، ستبدو الأشياء الخرسانية - الطرق السريعة والجسور والمباني - كما هي. عد، على سبيل المثال، بعد عقد من الزمان، من الممكن أن تظهر تشققات فيها، مع وجود نباتات صغيرة تتلوى من خلالها. ويحدث هذا لأن الأرض تتحرك باستمرار.

ومع هذه الحركة يأتي الضغط، ومع هذا الضغط تأتي الشقوق.

وفي النهاية، ستتصدع الطرق كثيرا بحيث تبدو مثل الزجاج المكسور، وحتى الأشجار ستنمو من خلالها.

وتصدأ الجسور ذات الأرجل المعدنية ببطء، كما أن العوارض والمسامير التي تثبت الجسور ستصدأ أيضا. لكن الجسور الخرسانية الكبيرة والطرق السريعة بين الولايات، الخرسانية أيضا، ستستمر لعدة قرون.

وستتآكل السدود والقنوات التي شيدها الناس على أنهار وجداول العالم. وستعود المزارع إلى الطبيعة، وستبدأ النباتات التي نأكلها في الاختفاء، ولن يعود هناك الكثير من الذرة أو البطاطس أو الطماطم.

وستكون حيوانات المزرعة فريسة سهلة للدببة والذئاب والفهود، وماذا سيحل بالحيوانات الأليفة؟ ستصبح القطط وحشية - أي أنها ستصبح برية من جديد، على الرغم من أن العديد من الوحوش الكبيرة ستفترسها. ولن ينجو معظم الكلاب أيضا.


في غضون ألف عام، سيظل هذا العالم المأهول الذي تتذكره ممكناً تمييزه ولكن بشكل غامض. ستبقى بعض الأشياء. وسيعتمد ذلك على نوع المواد التي صنعت منها، والمناخ الذي ستنوجد في ظله.

سيكون المبنى السكني أو دار السينما أو مركز التسوق الذي عرفته من قبل متداعيا كأثر بعد عين من آثار الحضارة المفقودة. لقد انهارت الإمبراطورية الرومانية منذ أكثر من 1500 عام، ومع ذلك يمكنك رؤية بعض بقاياها حتى اليوم.

وإذا لم يكن هناك شيء آخر أيضا، فإن اختفاء البشر فجأة من العالم سيكشف النقاب عن الطريقة الرديئة التي تعاملنا بها مع أرضنا.

وسيظهر لنا أيضا أن العالم الذي نعيشه اليوم لا يمكن أن يعيش بدوننا وأننا لا نستطيع البقاء إذا لم نهتم به.

وللحفاظ على الحضارة تتطلب هذه الحضارة منا - مثلها مثل أي شيء آخر - صيانة مستمرة.


>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الخوف من العين والحسد - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-13
Play
الخوف من العين والحسد - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة فضوة عرب - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-13
Play
منطقة فضوة عرب - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-13
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
Play
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-12
Play
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
اعتقال وتوثيق اعمال مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-11
Play
اعتقال وتوثيق اعمال مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-11
عشرين
Play
عشرين
موازنة بالتقطير جلسات ماراثونية لإرضاء الجنوب والشمال - الحلقة ٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-11
Play
موازنة بالتقطير جلسات ماراثونية لإرضاء الجنوب والشمال - الحلقة ٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-11
رحال
Play
رحال
لأول مرة من بغداد الى اهواز الايرانية - الحلقة ٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-10
Play
لأول مرة من بغداد الى اهواز الايرانية - الحلقة ٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-10
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
Play
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
Biotic
Play
Biotic
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
Play
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
عالم الأزياء وفساتين زفاف - الحلقة ٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-09
Play
عالم الأزياء وفساتين زفاف - الحلقة ٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-09
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الخوف من العين والحسد - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-13
Play
الخوف من العين والحسد - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة فضوة عرب - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-13
Play
منطقة فضوة عرب - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-13
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
Play
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-12
Play
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
اعتقال وتوثيق اعمال مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-11
Play
اعتقال وتوثيق اعمال مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-11
عشرين
Play
عشرين
موازنة بالتقطير جلسات ماراثونية لإرضاء الجنوب والشمال - الحلقة ٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-11
Play
موازنة بالتقطير جلسات ماراثونية لإرضاء الجنوب والشمال - الحلقة ٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-11
لقطات
Play
لقطات
تعرضت لضغوط بسبب كشف فساد مدير عام المصافي | علناً
16:00 | 2023-06-10
Play
تعرضت لضغوط بسبب كشف فساد مدير عام المصافي | علناً
16:00 | 2023-06-10
رحال
Play
رحال
لأول مرة من بغداد الى اهواز الايرانية - الحلقة ٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-10
Play
لأول مرة من بغداد الى اهواز الايرانية - الحلقة ٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-10
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
Play
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
Biotic
Play
Biotic
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
Play
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
لن تٌحسم اليوم
لن تٌحسم اليوم
سيتم تمرريها
سيتم تمرريها
سيتم تأجيل الجلسة
سيتم تأجيل الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.