اعتقال بريطاني أرتكب "فاحشة" مُخزية.. مارس "الجنس" مع شجرة!

وبحسب ديلي ميل، "تم استدعاء الشرطة لمواجهة غريبة في حدائق الملكة إليزابيث، سالزبوري، ويلتشير، يوم الثلاثاء مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد".وتابعت، "كان أفراد الجمهور قلقين بشأن سلوك الرجل عندما كشف نفسه فجأة وبدأ في فرك جسده على اللحاء".وأشارت الصحيفة الى انه "ألقي القبض على رجل في الأربعينيات من عمره للاشتباه في تعرضه للآداب العامة بالإفراج عنه بكفالة مع استمرار الاستفسارات".وقال أحد الشهود: 'كنت أسير في الحديقة مع أحد زملائي ورأينا رجلاً يعانق شجرة واعتقدنا أنها ممتعة".وأكمل حديثه: "اقتربنا، وكما فعلنا، رأينا سرواله متدليًا.. لهذا السبب بدأت في التسجيل وبدأ للتو في خلع كل ملابسه وتقبيل الشجرة".ونوه: "بعد أن توقفت عن التسجيل، حضرت الشرطة وبدأت في تعقب الرجل من حولي ثم اعتقلته".من جهته، قال متحدث باسم شرطة ويلتشير: "تم القبض على رجل في الأربعينيات من عمره للاشتباه في تعرضه للآداب العامة بالأمس بعد استدعاء الضباط إلى حدائق الملكة إليزابيث بعد الساعة 4.30 مساءً بقليل بعد عدة تقارير من أفراد من الجمهور بخصوص رجل عارٍ".واضاف "اقتيد الى الحجز وأفرج عنه بكفالة بينما التحقيقات جارية".