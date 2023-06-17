لهذا السبب.. دول عربية وإسلامية تمنع فيلم "سبايدرمان" الجديد من العرض

الصحيفة البريطانية أشارت إلى أنه تم إدراج فيلم سبايدرمان على قائمة الأفلام المنتظر صدورها الأسبوع الماضي في الإمارات، والكويت، وعمان، والسعودية، وقطر، والبحرين، ولبنان، ومصر. لكن الفيلم مُنِعَ من العرض فجأةً وفي هدوء.ولم يجرِ الإفصاح عن سبب رسمي لمنع الفيلم قبل موعد عرضه في يوم 22 يونيو/حزيران، أي قبل أيامٍ من عيد الأضحى.لكن مجلة Variety الأمريكية ذكرت أن السلطات الإماراتية ليست راضيةً عن علمٍ يُروّج للمتحولين جنسياً ضمن أحداث الفيلم.ويُظهر العلم الذي يحمل ألوان الأزرق الفاتح والوردي والأبيض بصورةٍ شبه خفية على ملصق في خلفية أحد مشاهد الفيلم، لكنه يحمل رسالةً تقول: "احموا الأطفال المتحولين جنسياً".وتكهّن بعض المعجبين بأن شخصية غوين ستيسي، النسخة البديلة من البطلة الخارقة الهزلية التي تمثل المرأة العنكبوت، تُعتبر داعمةً لحقوق "الحياد الجنساني أو ربما تكون متحولة جنسياً أيضاً".كما لاحظ المعجبون أن جورج ستيسي، والد غوين، يظهر حاملاً علم المتحولين جنسياً على زي الشرطة الخاص به في الفيلم. وربما تسبب هذا الأمر في إثارة استياء الجهات الرقابية داخل الدول المسلمة المحافظة.ولم تُفصح الجهة الرقابية في الإمارات عن سبب حظر الفيلم، لكن المجلس الوطني للإعلام كتب تغريدةً تقول إنه "لن يسمح بتداول أو نشر أي محتوى يتعارض مع قيم ومبادئ الإمارات، ومعايير المحتوى الإعلامي السارية في البلاد".ولم يوضح المجلس ما إذا كان يتحدث عن فيلم Spider-Man: Across the Spider-Verse أم لا. يُذكر أن الفيلم حظي بإشادة واسعة من النقاد، وحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر منذ صدوره داخل الولايات المتحدة في الثاني من يونيو/حزيران.لكن شركة Emaar Entertainment، الشركة الإعلامية المملوكة للحكومة الإماراتية، أكّدت أنها لن تعرض الفيلم في دور السينما التابعة لها.بينما نشر حساب السينما السعودية على تويتر أحد ملصقات الفيلم مع تصريحٍ يقول إن المنظمة لن توافق على أي فيلم يتعارض مع لوائح المحتوى الإعلامي في البلاد، أو أي فيلم "لم تمتثل شركة إنتاجه لتنفيذ التعديلات المطلوبة".