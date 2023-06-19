تركيا.. طفل يداعب إمام مسجد أثناء تلاوته القرآن (فيديو)

🎥في مشهد طريف.. طفل تركي يلاعب الإمام أثناء تلاوته القرآن الكريم خاطفا قلوب الملايين



فيديو متداول يرصد وقوف طفل صغير أمام إمام مسجد أثناء تلاوته #القرآن_الكريم، وينظر إليه ويحاول لمسه، بطريقة مضحكة وذلك في مسجد أورهان غازي، في منطقة مالتبة #بإسطنبول. وقد حقق الفيديو تفاعلا… pic.twitter.com/S9pxpQrLpP — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) June 19, 2023

ويظهر الطفل في الفيديو وهو يقف أمام إمام مسجد أثناء تلاوته القرآن، وينظر إليه ويحاول لمسه، بطريقة مضحكة وذلك في مسجد أورهان غازي، في منطقة مالتبة بإسطنبول.وقد أعاد المغردون نشر الفيديو الذي حصل على أكثر من 3 آلاف مشاهدة.