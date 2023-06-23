منصتا فيسبوك وإنستغرام تحجبان الأخبار في كندا

وجاء في بيان صدر عن شركة "ميتا": "نعلن حجب الأخبار في "فيسبوك" وإنستغرام" عن جميع المستخدمين في كندا حتى سريان قانون الأخبار على الإنترنت في البلد المذكور".وأوضحت أن سبب ذلك إجراءات "قانون الأخبار على الإنترنت" في كندا.