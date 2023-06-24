مأساة شابة كويتية طردتها عائلتها: اغتصبت مرتين إحداها على يد عراقي! (فيديو)





السومرية نيوز – منوعات



عرضت قناة كويتية حلقة صادمة، كشفت عن مأساة تعرضت لها شابة كويتية، إذ أظهرت الفتاة وهي تتحدث عن تجربتها الصعبة بعد سجن والدها وطردها من البيت وتعرضها للاعتداء الجنسي، أكثر من مرة.

وكشفت الفتاة أن والدها أُدين بتهمة المخدرات وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ولجأت إلى مصحة نفسية بسبب تعرضها لصدمة نفسية بسبب سجن والدها.

فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :



أبوي انسجن وأنا عمري 9 سنوات ، أمي قطتني في الطب النفسي علشان طلعاتي#عالسيف pic.twitter.com/Gj16X0aZsY — atv Kuwait 🇰🇼 (@atvkw) June 22, 2023



عرض بزواج مخفر ثم اغتصاب



وروت الشابة، أنها بعد خروجها من المصحة، تم طردها من البيت من قبل عائلتها وتركوها تعيش في الشارع، وكشفت أنها تعرفت على شخص عبر سناب شات وأخذها إلى شقة، وطلب منها الزواج في مخفر الشرطة، لكنها رفضت وانتهى بها المطاف بالاعتداء الجنسي. وروت الشابة، أنها بعد خروجها من المصحة، تم طردها من البيت من قبل عائلتها وتركوها تعيش في الشارع، وكشفت أنها تعرفت على شخص عبر سناب شات وأخذها إلى شقة، وطلب منها الزواج في مخفر الشرطة، لكنها رفضت وانتهى بها المطاف بالاعتداء الجنسي.

فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :



بعد ما قطوني بالشارع تعرفت على شخص وكنت أبي علاقة زواج ، بلغني أنه كلم والده وأخذني للشقة ،، تفاجأت إنه يقول "شرايج نتزوج زواج مخفر لأن أبوي مو راضي" واغتصبني!!#عالسيفhttps://t.co/eS1HlXoJsL pic.twitter.com/dICDnk45pv — atv Kuwait 🇰🇼 (@atvkw) June 22, 2023



وأوضحت الشابة الكويتية أنه عقب اغتصابها، عرض عليها الزواج لمدة 5 أشهر من أجل أن يستر عليها ثم يقوم بطلاقها. وأوضحت الشابة الكويتية أنه عقب اغتصابها، عرض عليها الزواج لمدة 5 أشهر من أجل أن يستر عليها ثم يقوم بطلاقها.

فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :



قالي " راح نتزوج 5 أشهر و أطلقج " يبي يستر على الي سواه !#عالسيفhttps://t.co/VscOZXVn4D pic.twitter.com/LfjTdIPR4o — atv Kuwait 🇰🇼 (@atvkw) June 22, 2023



حكم بالسجن 15 عاماً



ولفتت إلى أنها رفضت وقامت برفع قضية عليه، وصدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً. ولفتت إلى أنها رفضت وقامت برفع قضية عليه، وصدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً.

فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :



بعد ما رفعت القضية نكر كل شي ، اليوم هو بالسجن وانحكم 15 سنة #عالسيفhttps://t.co/r0PQHIMozf pic.twitter.com/jbgcCRNS6V — atv Kuwait 🇰🇼 (@atvkw) June 22, 2023

التعرف على شخص عراقي



وروت الشابة أنها عقب ذلك تعرفت على شخص عراقي ووعدها بأن يعوّضها عمّا تعرضت له، لكنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبله أيضاً.



ولفتت إلى أنه قام باغتصابها في نفس المكان الذي يقيم فيه أهله، لافتة إلى أنهم كانوا يسمعون صراخها في أثناء اعتدائه عليها واغتصابها. وروت الشابة أنها عقب ذلك تعرفت على شخص عراقي ووعدها بأن يعوّضها عمّا تعرضت له، لكنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبله أيضاً.ولفتت إلى أنه قام باغتصابها في نفس المكان الذي يقيم فيه أهله، لافتة إلى أنهم كانوا يسمعون صراخها في أثناء اعتدائه عليها واغتصابها.

فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :



تعرفت على شخص عراقي لتعويض تجربتي السابقة وأيضا اغتصبني وأهله يسمعون الصراخ !!#عالسيف pic.twitter.com/wOFi3nbQRP — atv Kuwait 🇰🇼 (@atvkw) June 22, 2023

وأوضحت أنها ما تزال تتعرض لتهديدات منه حتى لا تقوم برفع قضية عليه.