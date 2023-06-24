مأساة شابة كويتية طردتها عائلتها: اغتصبت مرتين إحداها على يد عراقي! (فيديو)

فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :
أبوي انسجن وأنا عمري 9 سنوات ، أمي قطتني في الطب النفسي علشان طلعاتي#عالسيف pic.twitter.com/Gj16X0aZsY
— atv Kuwait 🇰🇼 (@atvkw) June 22, 2023
فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :
أبوي انسجن وأنا عمري 9 سنوات ، أمي قطتني في الطب النفسي علشان طلعاتي#عالسيف pic.twitter.com/Gj16X0aZsY
فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :
بعد ما قطوني بالشارع تعرفت على شخص وكنت أبي علاقة زواج ، بلغني أنه كلم والده وأخذني للشقة ،، تفاجأت إنه يقول "شرايج نتزوج زواج مخفر لأن أبوي مو راضي" واغتصبني!!#عالسيفhttps://t.co/eS1HlXoJsL pic.twitter.com/dICDnk45pv
— atv Kuwait 🇰🇼 (@atvkw) June 22, 2023
فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :
بعد ما قطوني بالشارع تعرفت على شخص وكنت أبي علاقة زواج ، بلغني أنه كلم والده وأخذني للشقة ،، تفاجأت إنه يقول "شرايج نتزوج زواج مخفر لأن أبوي مو راضي" واغتصبني!!#عالسيفhttps://t.co/eS1HlXoJsL pic.twitter.com/dICDnk45pv
فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :
قالي " راح نتزوج 5 أشهر و أطلقج " يبي يستر على الي سواه !#عالسيفhttps://t.co/VscOZXVn4D pic.twitter.com/LfjTdIPR4o
— atv Kuwait 🇰🇼 (@atvkw) June 22, 2023
فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :
قالي " راح نتزوج 5 أشهر و أطلقج " يبي يستر على الي سواه !#عالسيفhttps://t.co/VscOZXVn4D pic.twitter.com/LfjTdIPR4o
فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :
بعد ما رفعت القضية نكر كل شي ، اليوم هو بالسجن وانحكم 15 سنة #عالسيفhttps://t.co/r0PQHIMozf pic.twitter.com/jbgcCRNS6V
— atv Kuwait 🇰🇼 (@atvkw) June 22, 2023
فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :
بعد ما رفعت القضية نكر كل شي ، اليوم هو بالسجن وانحكم 15 سنة #عالسيفhttps://t.co/r0PQHIMozf pic.twitter.com/jbgcCRNS6V
فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :
تعرفت على شخص عراقي لتعويض تجربتي السابقة وأيضا اغتصبني وأهله يسمعون الصراخ !!#عالسيف pic.twitter.com/wOFi3nbQRP
— atv Kuwait 🇰🇼 (@atvkw) June 22, 2023
فتاة تروي معاناتها مع أسرتها بعد أن تعرضت للا//غتصاب :
تعرفت على شخص عراقي لتعويض تجربتي السابقة وأيضا اغتصبني وأهله يسمعون الصراخ !!#عالسيف pic.twitter.com/wOFi3nbQRP