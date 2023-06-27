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رسائل معايدة لتهنئة الأهل والأصدقاء في عيد الأضحى
منوعات
2023-06-27 | 04:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
3,851 مشاهدة
عيد الأضحى من أهمّ الأعياد لدى المسلمين، ومع اقتراب هذا العيد يتسابق الاحباء للبحث عن أجمل الرسائل لتهنئة بعضهم البعض.
من هنا، نقدم لكم مجموعة من أجمل رسائل عيد الاضحى 2023 لتقوموا بارسالها لتهنئة الأحباء والأقارب والأصدقاء.
• كل عام وأنتم الى الله أقرب وعيدي لا يحلو الا بكم فأنتم نعم الأصدقاء.
• تفاؤل وأمل امنيات اتقاسمها مع الاصدقاء عيد اضحى سعيد علينا جميعا.
• اصدقائي في كل مكان كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أسأل الله أن يحفظكم ويملأ أيامكم بالسعادة والأمان.
• كل عام والأحبة منعمون في طاعة الله، راجين رحمة الله، جعل الله أيامكم كلها فرح، عيد أضحى مبارك عليكم وعلى كل الأحباب.
• اللهم في يوم النحر أسألك أن تمتع أحبتي بالصحة وأن ترزقهم الطمأنينة، عيدكم مبارك.
• كل عام وأنتم بخير، كل عام وجميع أحبابكم سالمين مطمئنين، دمتم ضياء ينير حياتنا، عيد أضحى مبارك عليكم.
• عيد أضحى مبارك عليكم أحبتي، أسأل الله أن يديم عليكم نعمة العافية، وأن يتقبل منكم العمل الصالح.
• تقبل الله أعمالكم، وأدام عليكم جميع النعم، ورزقكم من خيرات الدنيا وجنات النعيم في الآخرة، عيدكم مبارك وعساكم من عواده.
• كنوز الأرض كلها تفديكم .. وعطر العود نهديكم بوسط الفؤاد مسكنكم .. وبعيد الاضحى أهنيكم.
• كل عام وقلوبكم تنبض حب وفرح، كل عام والطمأنينة والسلام يطوق أرواحكم. دامت ايامكم كلها اعياد.
• تقبل الله منا ومنكم وجعلنا ممن ينظر اليهم الرحمن الرحيم فيقول “اذهبوا مغفور لكم” وعيدكم مبارك.
• أزف أحلى التهاني وأجمل التبريكات معطرة بمسك العود والعنبر بمناسبة قرب عيد الاضحى المبارك عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.
• أحبتي في الله ربما لا أكون أول من قدم لكم التهنئات، ولكن يعلم الله قدر حبي لكم، كل عام وأنتم تائبون إلى الله.
• أنا سعيد لأن الله رزقني العمر حتى أشهد هذا اليوم معكم، كي أبعث التهاني لكم، كل عام وأنتم من أهل الجنة ونعيمها.
• اللهم إني أسألك في يوم العيد أن تعتق رقاب أحبتي من النار، وأن تتجاوز عن سيئاتهم وترزقهم الفردوس الأعلى، كل عام وأنتم بخير.
• أحبتي في الله أتمنى أن يجمعنا الرحمن في عيد الأضحى بكم على خير، وأن يرزقكم الراحة أينما وطأت أقدامكم، عيدكم مبارك.
• كل عام والفرح يغمر قلوبكم، كل عام والتفاؤل يزين حياتكم، كل عام وأنتم وأحبابكم بخير وهناء، اللهم ارزق أحبتي الرزق الوفير.
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