بينها دول عربية.. آبل ترفع أسعار خدمات "iCloud" بعدة بلدان

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن زيادة أسعار خدمات iCloud طاولت المستخدمين في عدة مناطق في العالم بما فيهم المستخدمون في بريطانيا والدول الاسكندنافية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.ويحصل صاحب حساب Apple ID على 5 غيغابايت من مساحة التخزين السحابية المجانية عبر خدمات iCloud، لكن يمكنه ترقية الخدمة إلى خدمة +iCloud المدفوعة للحصول على سعة تخزين تبلغ 50 غيغابايت أو 200 غيغابايت أو 2 تيرابايت.وتبعا للعلومات المتوفرة فإن زيادة سعر خدمات iCloud لمستخدمي آبل وصلت إلى 25% في بعض البلدان، فعلى سبيل المثال كانت آبل تتقاضى من المستخدمين في بريطانيا 0.79 جنيها إسترلينيا شهريا مقابل 50 غيغابايت من مساحة التخزين السحابية، و2.49 جنيها إسترلينيا شهريا مقابل 200 غيغابايت، و6.99 جنيها إسترلينيًا شهريا مقابل 2 تيرابايت، وها هي قد ارتفعت الأسعار الآن إلى 0.99 جنيه إسترليني و2.99 جنيه إسترليني و8.99 جنيه إسترليني شهريا.حدث نمو مماثل في سعر خدمات iCloud في الدنمارك والسويد والنرويج وبولندا وبلغاريا ورومانيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وتنزانيا وجنوب إفريقيا وكولومبيا وبيرو والبرازيل. ظلت الأسعار في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي دون تغيير.