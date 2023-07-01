لماذا لا نؤديه "اون لاين ".. إعلامية مصرية تثير الجدل بشأن الحج

وتساءلت الإعلامية لميس الحديدي، أثناء تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المعروض عبر فضائية "ON E" المصرية، عن سبب عدم تنظيم موسم الحج عبر تقنيات الواقع الافتراضي "ميتافيرس"، أو حتى "أون لاين" لمواكبة أحدث التطورات.وقالت الإعلامية المصرية: "لماذا لا ننظم الحج بالميتافيرس؟ لماذا لا ننظمه أونلاين؟ أي عن طريق تطبيق (زوم)، الأشياء تطورت. لماذا يجب الذهاب والطواف حول الكعبة 7 مرات؟"، مستدركة: "هذا ليس رأيي أنا أسأل أسئلة فقط.. أنا أطرح أسئلة لبيان بعض التفسيرات المهمة للفلسفة نفسها".وتأتي تصريحات لميس الحديدي تزامنًا مع بدء حجاج بيت الله الحرام في مغادرة مكة المكرمة عبر حافلات النقابة العامة للسيارات، المجهزة بكامل الخدمات البشرية والآلية.وأدى حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت عليهم أداء المناسك بفضل ما وفرته الحكومة السعودية من خدمات وما نفذته من مشروعات وتوسعات عملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة أسهمت في أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام في جو يسوده الأمن والأمان والسكينة.وأكد الحجاج خلال مغادرتهم لمكة المكرمة بعد أدائهم طواف الوداع على أن "اليسر والسهولة في أداء المناسك في هذا الجو الروحاني المفعم أشاع جوا من السكينة والطمأنينة"، مشددين على أن "الاهتمام الكبير من المسؤولين في كل الخدمات كان أمرًا يبعث على الراحة والطمأنينة والاستقرار".وأعربوا عن خالص الشكر والتقدير لـ"خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما وجدوه من تسهيلات وخدمات غير مسبوقة وعلى جميع المستويات يضاف إليها التعامل الإنساني والكريم من جميع المسؤولين خلال أدائهم المناسك".