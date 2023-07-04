ميتا توجه ضربة لتويتر... ماهو تطبيق "خيوط"؟

ووفقا لوكالة رويترز، تخطط شركة "ميتا"، المظلة التي تضم فيسبوك وواتساب وإنستغرام، لإنشاء موقع جديد للتدوينات القصيرة، مشابه لتويتر.ويأتي الإعلان بعد أيام من إعلان صاحب موقع تويتر، إيلون ماسك، وضع "سقف" لعدد التغريدات التي يستطيع كل شخص قراءتها يوميا.الموقع الجديد سيحمل اسم Threads أو "خيوط"، وسينطلق الخميس، وسيسمح للمستخدمين بالاشتراك عبر إنستغرام، والحصول على نفس المتابعين في تطبيق الصور الشهير.وقال موقع ميتا في الإعلان: " Threads هي منصة تجتمع فيها المجتمعات لمناقشة كل شيء بدءا من الموضوعات التي تهتم بها اليوم وحتى الموضوعات التي ستشغل العالم غدا".وهاجم ماسك التطبيق الجديد، مشيرا لتغريدة نشرها مؤسس تويتر جاك دورسي، قال فيها إن شركة ميتا ستجمع المعلومات الشخصية للمستخدمين عبر المنصة الجديدة.وكان ماسك قد طلب مازحا منازلة زوكربرغ في قتال ملاكمة، يتم تنظيمه عالميا، ويبدو الآن أن زوكربيرغ قد وجه أول ضربة لماسك ومنصته "الثمينة".يذكر أن ماسك استحوذ على شركة تويتر العام الماضي، مقابل 44 مليار دولار.قررت ميتا دخول مجال بيع وتحميل التطبيقات عبر منصتها فيسبوك. ويتوقع مراقبون أن هذه الخطوة ستخلق أزمة بين المنصة الشهيرة وغوغل بلاي وأبل ستور.شركة ميتا أعلنت عن إنشاءِ متجرٍ لتحميلِ التطبيقات عبرَ فيسبوك. ويسمح للمستخدمين بتحميلِ التطبيقات مباشرة من الإعلانات التي تظهر لهم، مستغلة قانونا أوروبيا يلزم أندرويد و"أب ستور" بإتاحة التطبيقات للمستخدمين من متاجر أخرى بديلة لهما.وستبدأ ميتا هذه الخطوةَ مع مطوري تطبيقات أندرويد، في حين قد تقف أبل وبقوة ضدَ هذه الخطوة.وتزعم شركةُ ميتا أن المطورين سوف يشهدونَ معدلات عالية لتحميلِ تطبيقاتها عبر إعلانات فيسبوك.ولتشجيع المطورين على اعتماد المنصة كمنفذ بيعٍ لتطبيقاتِهم، قالت ميتا إنها لا تخططُ في الوقت الحالي لتحصيل رسوم عمليات الشراء الداخلية في التطبيقات كما تفعل غوغل وآبل حاليًا. وهو ما يثير تكهنات بأن هذا العرضَ المجاني لن يدومَ طويلا خصوصا أن غوغل وآبل تحصّلان رسومًا من عملياتِ بيع ِالتطبيقات والمشترياتِ الرقمية الداخلية في التطبيقاتِ والألعاب قد تصلُ إلى 30% من قيمة التطبي، وهو ما يشكلُ دافعاً لدخول ميتا في هذا المجال.