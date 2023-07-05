بعد ابتلاع 62 قطعة.. أمريكي يفشل في تحطيم الرقم القياسي لأكل الهوت دوغ

ووفق صحيفة "نيويورك بوست"فإن جوي تشيتنت، لم يتمكن من تحطيم الرقم القياسي الذي سجله في عام 2021، حيث تمكن من تناول 76 قطعة.وفاز الأمريكي جوي تشيتنت، بالمسابقة في الأعوام 2007 و2009 و2013 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022.أما في مسابقة السيدات، فازت ميكي سودو، بـ 39 قطعة ونصف، وأصبحت الفائزة للمرة التاسعة، لكنها لم تستطع تحطيم رقمها القياسي في عام 2020، حيث أكلت 48 قطعة ونصف.تقام مسابقة "Nathan's" الشهيرة لأكل الهوت دوغ، سنويا في مدينة نيويورك، في 4 تموز، يوم استقلال الولايات المتحدة.وأقيمت أول مسابقة لتناول الهوت دوغ في عام 1916 عندما تناول الأيرلندي جيم مولين، 13 قطعة في 12 دقيقة.وبحسبما أوردته وسائل إعلام أمريكية، فإن الفائز في كل فئة يربح عشرة آلاف دولار، أما المركز الثاني فيحصل على خمسة آلاف دولار، وأما عن المركز الثالث فيحصل على 2.5 ألف دولار، والرابع فيحصل على ألف ونصف، والخامس ألف دولار.