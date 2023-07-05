بالفيديو.. سمكة قرش تثير الرعب وتلاحق مصطافين على شاطئ فلوريدا

السومرية نيوز- منوعات



فاجأت سمكة قرش المصطافين على شاطئ نافار بولاية فلوريدا الأميركية، حيث كانت تسبح بطريقة سريعة جدا وعلى مسافة قريبة جداً من الشاطئ ما تسبب في حالة من الهلع بين المصطافين.





وقد شوهدت أسماك القرش تسبح في المياه الضحلة في العديد من شواطئ فلوريدا في عطلة نهاية الأسبوع.



وفي الفيديو أعلاه، ظهرت سمكة القرش وهي تدخل وتخرج من المياه الضحلة بأحد شواطئ فلوريدا، على مسافة قريبة جداً، لا تتخطى بضعة أمتار.



وبدا القرش سريعا جداً ويضرب بقوة، مما أثار هلع المصطافين الذين هرعوا إلى خارج المياه وهم يصرخون، فيما ظهرت زعنفة القرش وهي تدور في الأمواج بوضوح. وقد استغرق الأمر بضع دقائق قبل أن يغادر الزائر "المتهور" دون حدوث إصابات.وقد شوهدت أسماك القرش تسبح في المياه الضحلة في العديد من شواطئ فلوريدا في عطلة نهاية الأسبوع.وفي الفيديو أعلاه، ظهرت سمكة القرش وهي تدخل وتخرج من المياه الضحلة بأحد شواطئ فلوريدا، على مسافة قريبة جداً، لا تتخطى بضعة أمتار.وبدا القرش سريعا جداً ويضرب بقوة، مما أثار هلع المصطافين الذين هرعوا إلى خارج المياه وهم يصرخون، فيما ظهرت زعنفة القرش وهي تدور في الأمواج بوضوح.







ونقلت "نيويورك بوست" عن كينادي برينلي، عالم الأحياء البحرية في Emerald Coast Wildlife Refuge، القول إن القرش في الفيديو كان يظهر سلوك البحث عن الطعام.



وأضاف أن مشاهدة أسماك القرش أكثر شيوعًا خلال شهر تموز أكثر من أي شهر آخر، لذا فليس من المستغرب أنها لا تزال تُشاهد في شهر تموز.



وقد تم الإبلاغ عن 16 هجوما لأسماك قرش أميركية هذا الصيف، منها 9 في فلوريدا فقط، ولكن لم تكن أي منها قاتلة، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.