الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية غدا.. ماذا تعرف عن "الأوج"؟

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة مدير الجمعية الفلكية بجدة في بيان، إن "الأرض تصل إلى أبعد مسافة من الشمس في منتصف الصيف بالنصف الشمالي".وأضاف، "هذه من المفارقات التي تؤكد على أن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة"، مؤكدا أن "سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع لميلان محور دوران الأرض البالغ 23,4 درجة، فحاليا فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية".وأوضح أن "المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس ليست سبب حدوث الفصول إلا أنها تؤثر في طول مدتها، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس، كما هو الآن، فإنها تتحرك بشكل بطيء حول الشمس وهذا ما يجعل الصيف أطول الفصول الأربعة في النصف الشمالي للأرض والشتاء أطول الفصول في النصف الجنوبي.