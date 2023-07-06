يُطلق على تطبيق ثريدز وصفًا بأنه نسخة نصية من تطبيق ميتا لمشاركة الصور انستغرام الذي تقول الشركة إنه يوفر "مساحة جديدة ومنفصلة للتحديثات في الوقت الفعلي والمحادثات العامة".التطبيق متاح في متاجر تطبيقات Apple و Google Android في أكثر من 100 دولة بما في ذلك الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان.وسيحصل المستخدمون على تجربة تدوين مصغر تشبه تويتر، مما يشير إلى أن ميتا كانت تستعد لتحدي تويتر بعد أن أدت ملكية ماسك المضطربة إلى سلسلة من التغييرات التي لا تحظى بشعبية لدى مستخدمي تطبيق الطائر الأزرق والتي أدت إلى إيقاف المستخدمين والمعلنين.ويحتوي التطبيق الجديد على أزرار لإبداء الإعجاب أو إعادة النشر أو الرد أو الاقتباس من "سلسلة رسائل" وعدادات تعرض عدد الإعجابات والردود التي تلقاها المنشور.وقالت الشركة: "رؤيتنا أن ثريدز سيكون تطبيقًا جديدًا يركز بشكل أكبر على النص والحوار، على غرار ما فعله إنستغرام للصور والفيديو".وتقتصر المشاركات على 500 حرف، وهو ما يزيد على الـ 280 حرفًا في تويتر، ويمكن أن تتضمن روابط وصورًا ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق.وسيتمكن مستخدمو إنستغرام من تسجيل الدخول باستخدام أسماء المستخدمين الحالية الخاصة بهم ومتابعة نفس الحسابات على التطبيق الجديد. وسيتعين على المستخدمين الجدد إنشاء حساب على إنستغرام.شددت ميتا على تدابير للحفاظ على سلامة المستخدمين، بما في ذلك فرض إرشادات مجتمع إنستغرام وتوفير أدوات للتحكم فيمن يمكنه ذكر المستخدمين أو الرد عليهم.ومع ذلك، أثار تطبيق ميتا الجديد مخاوف بشأن خصوصية البيانات.يمكن أن تجمع الخيوط مجموعة واسعة من المعلومات الشخصية، بما في ذلك الصحة والمالية وجهات الاتصال وسجل التصفح والبحث وبيانات الموقع والمشتريات و "المعلومات الحساسة.أشار جاك دورسي، المؤسس المشارك لتويتر، إلى ذلك في تغريدة لاذعة قائلاً: "كل خيوطك تخصنا".لن يتم طرح ثريدز في مكان واحد هو الاتحاد الأوروبي، الذي لديه قواعد صارمة لخصوصية البيانات.وقال المتحدث باسم المفوضية جراهام دويل إن ميتا أبلغت لجنة خصوصية البيانات الأيرلندية بأنه ليس لديها خطط بعد لإطلاق التطبيق في الكتلة المكونة من 27 دولة.هيئة الرقابة الأيرلندية هي المنظم الرئيسي للخصوصية في ميتا في الاتحاد الأوروبي لأن المقر الإقليمي للشركة يقع في دبلن.على الرغم من أن ميتا قد استحوذت على ثريدز مع قائمة على متجر تطبيقات أبل في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أنه لا يمكن العثور عليها في الإصدارات الفرنسية أو الألمانية أو الهولندية. تعمل الشركة على طرح التطبيق في المزيد من البلدان.قال المحللون إن نجاحها بعيد عن أن يكون مضمونًا، مستشهدين بسجل ميتا في بدء تشغيل تطبيقات قائمة بذاتها تم إغلاقها لاحقًا.كما أن السؤال المطروح أيضًا هو ما إذا كانت هذه هي الخطوة الصحيحة لشركة ميتا، التي أعلنت عن تسريح عشرات الآلاف من العمال خلال العام الماضي وسط تباطؤ صناعة التكنولوجيا.ركز الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أيضًا على ميتافيرس، واستثمر عشرات المليارات من الدولارات في مفهوم الواقع الافتراضي.وأجرى تويتر سلسلة من التغييرات التي أدت إلى رد فعل غاضب من المستخدمين، وكان آخرها القيود اليومية على عدد التغريدات التي يمكن للأشخاص مشاهدتها.