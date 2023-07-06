رباه أكثر من 10 سنوات.. لبناني يتعرض لإصابات بليغة بعد هجوم من كلبه

وسمع سكان أحد المباني في الدكوانة شرق بيروت، نداء استغاثة من أحد السكان، ما دفعهم للدخول إلى المنزل الذي يصدر منه الصراخ ليكتشفوا أن كلب صاحب المنزل هاجمه بطريقة وحشية فجأة، وعضه في أنحاء مختلفة من جسده.وأفاد شهود عيان بأن الإصابات البليغة في جسد صاحب الكلب منعته من فتح الباب، واكتفى بالصراخ، وظلّ ينزف حتى أغمي عليه.وأضاف أحد الشهود: "سرعان ما اتصل الجيران بالبلدية لإحضار رافعة تمكنهم من الدخول للمنزل من النافذة وتخليص الرجل من الكلب. حضرت دورية من الأمن إلى المكان ورفض رئيسها خلع باب المنزل وإطلاق النار على الكلب قبل أخد موافقة المدعي العام".وأوضح: "تأخرت الموافقة المطلوبة من المدعي العام حوالي ساعة، فما كان من الدورية إلا أن خلعت باب الشقة وأطلق أحد أفرادها النار على الكلب في محاولة لإنقاذ الشاب".ولا زال الشاب الذي يقتني الكلب منذ أكثر من عشر سنوات يعالج في أحد مستشفيات بيروت من جروح بليغة بعد ان أنقذ في الرمق الأخير.وقالت الناشطة في جمعيات حماية الحيوان في لبنان غنى نحفاوي، في تصريح لوكالات أن كلاب "الدوبرمان" من الكلاب الشرسة إذا جاعت أو ضُربت، وبعضها يصاب بنوع من الخرف، وعلى ما يبدو فإن هذا الكلب كان كذلك".