لا تشرب كمية كافية من الماء.. قائمة بأفضل المأكولات الغنية بالماء

حلّ فصل الصيف أخيراً وبدأ الناس يستمتعون به، صغاراً وكباراً. لكن قد ينسى المرء شرب ما يكفي من الماء خلال الحر، إذ يجب ألا تقل كمية الماء التي يشربها الشخص البالغ يومياً عن 2.5 لتر. فهل تجد صعوبة في شرب هذه الكمية من الماء؟ مجلة "بريغيته" الألمانية، تكشف عن بعض الفواكه والخضروات الغنية بالماء، والتي تساعدك على تنظيم توازن السوائل في جسمك، وهي:: لا يوجد شيء يضاهي تناول سلطة طازجة في يوم حار، خاصة من نوع خس الآيسبرغ. لأن هذا النوع يتكون من 96 في المائة من الماء، ويحتوي أيضاً على الكثير من فيتاميني "ج" و"ب" والبوتاسيوم وحمض الفوليك.: يعتبر من الأطعمة الكلاسيكية الغنية بالماء. يتكون من حوالي 95 في المائة من الماء ويوفر الحديد والزنك والبوتاسيوم للجسم. كقطع صغيرة مخزنة في علبة الطعام، يمكنك أن تأخذ الخيار معك كوجبة خفيفة إلى أي مكان.: تحتل المرتبة الثانية في قائمة الأطعمة الغنية بالماء إلى جانب الخيار، لأنها تتكون أيضًا من 95 في المائة من الماء. وبالإضافة إلى كونها مفيدة للترطيب، فهي غنية أيضاً بفيتاميني "ج" و"إي".: تتكون من 94 في المائة من الماء وتضيف مذاقاً رائعاً لأطباق المعكرونة أو الأرز، على سبيل المثال. بالإضافة إلى أنها تحتوي على الحديد والكالسيوم ومركب "بيتا كاروتين" الذي يحوله الجسم إلى فيتامين "أ".: يحتل الكرنب الصيني نفس المرتبة إلى جانب الكوسا، لأن هذا النوع من الخضار يتكون أيضاً من 94 في المائة من الماء. كما أنه يحتوي على العديد من فيتامينات "ب" وفيتامين "ج".: لا يتميز الفطر باحتواءه على 93 في المائة من الماء فحسب، بل هو أيضاً أحد الأطعمة القليلة التي توفر بروفيتامين "د"، والذي يمكن أن يحوله الجسم إلى فيتامين "د". كما أنه مناسب للسلطات وكذلك لأطباق الأرز أو المعكرونة.: أول فاكهة تتربع على عرش الأطعمة الغنية بالماء. يتكون من 90 في المائة من الماء ويوفر لنا أيضًا مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مثل فيتامينات "ج" و"ب1" و"ب6"، بالإضافة إلى الحديد والبوتاسيوم والمغنيزيوم والصوديوم.: كيف سيكون الصيف بدون الفراولة ؟ تتكون من 91 في المائة من الماء، وتحتوي على البوتاسيوم والزنك والحديد والكالسيوم، ويمكنها أيضًا تحسين عملية الهضم بفضل المحتوى العالي من الألياف.: يتكون من 90 في المائة من الماء، كما يزود الجسم بالكالسيوم والبوتاسيوم ومركب الـ"بيتا كاروتين"، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين "أ". يمكن تناول الخوخ طازجاً أو من خلال إضافته إلى مزيج الحبوب الكاملة "الموسلي".: يحتوي على 90 في المائة من الماء، وهو غني بالألياف الصحية وغني أيضاً بفيتامينات "أ" و"إي" وب12". يمكن ببساطة أكله بالملعقة أو تقطيعه إلى قطع صغيرة وإضافته للزبادي، إذ يعطيها نكهة حلوة وحامضة.