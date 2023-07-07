من هي العراقية زينة زكي الرائدة في مجال الأزياء التي دخلت في ترتيب فوربس؟

احتلت العراقية "زينة زكي" المرتبة 16 ضمن ترتيب مجلة "فوربس الشرق الأوسط" من أصل 50 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2023، وهي مرتبة متقدم في حين احتلت أيضاً العراقية - الأميركية هدى قطان المرتبة الأولى وشيقتها منى قطان المرتبة السادسة. فمن هي زينة زكي؟



ارتدى تصاميمها العديد من المشاهير مثل: لانا ديل ري وكريس جينر وسيارا وديمي لوفاتو ودرة زروق وخلوي كارداشيان وتيرا بانكس وكرويش تران، بالإضافة إلى نانسي عجرم وبلقيس وشيرين عبد الوهاب. زينة زكي مصممة أزياء عراقية أسست علامتها التجارية Zeena Zaki عام 2003 في الإمارات حيث أطلقت أول عرض أزياء خاص بها. في البداية أطلقت على دار الأزياء اسم "جاليا دوماني"، وتضم مجموعاتها حتى اليوم العبايات والقفطان والفساتين. وتصف نفسها بسيدة الأعمال الحالمة التي شقت طريق نجاحها بنفسهاارتدى تصاميمها العديد من المشاهير مثل: لانا ديل ري وكريس جينر وسيارا وديمي لوفاتو ودرة زروق وخلوي كارداشيان وتيرا بانكس وكرويش تران، بالإضافة إلى نانسي عجرم وبلقيس وشيرين عبد الوهاب.

واللافت في مسيرتها أنه بعد عرض مجموعتها في مركز التجارة العالمي عام 2006 علق خبير الأزياء العالمي مايكل ماندفيل قائلاً: "لن أتعجب أكثر من ذلك، فيكفي أن نعلم أن زينة زكي هي ابنة أقدم حضارة في تاريخ البشرية وهي بلاد ما بين النهرين، لقد خرجت زينة من رماد تلك الحضارة العظيمة، والآن يمكننا أن نرى العراق وهي تتألق مجددا."

أما زينة فهي تعتبر أن تصاميمها تبرز الشكل الأنثوي وثقة السيدة بنفسها وجمالها وقوتها.

المصممة العراقية زينة زكي

ولدت زينة زكي عام 1974 في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك لأبوين عراقيين، وبعد عامين انتقلت مع والديها إلى رومانيا ومنها إلى الكويت ثم إلى العراق وأخيرا إلى الإمارات. والدها عمل كمصمم ديكور وصمم مطعميه في مدينة دبي وفي لوس أنجلوس، ووالدتها عملت في مجال تصميم الأزياء، ومن الواضح أن زينة اكتسبت الخبرة منها.