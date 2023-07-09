بعد ظلم دام 13 عاماً بالسجن.. تبرئة ألماني من تهمة قتل مسنة

وكان حُكم على مانفريد غينديتزكي، بالسجن المؤبد، عقب اتهامه بقتل امرأة تبلغ 87 عاماً في مبنى كان أميناً عليه في عام 2008، من خلال ضربها على رأسها أثناء مشاجرة بينهما ثم إغراقها.وأصدر قضاة المحكمة الإقليمية في ميونيخ قراراً بأن غينديتزكي دينَ عن طريق الخطأ.وأمضى 4915 يوماً في السجن ظلماً، وهي فترة لم يتمكن خلالها من المشاركة في تربية أبنائه، أو حاضراً عند ولادة أحفاده.وأمرت المحكمة بدفع 75 يورو عن كل يوم قضاه غينديتزكي في السجن، أي ما مجموعه نحو 368 ألف يورو ما يعادل 403,70 دولار.