تعرف على موعد رأس السنة الهجرية الجديدة

ووفقا الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. فإن رأس السنة الهجرية لعام 1445 هجريا سيكون يوم الأربعاء 19 جويلية 2023.ورأس السنة الهجرية توافق أول محرم، ويُحسب التقويم القمري للمسلمين من السنة الأولى لهجرة النبي محمد (ﷺ).ونظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض. والأشهر الهجرية هي" 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر –. 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب. – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر. وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة. وأنشأه عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول (صلى الله عليه واله وسلم)، من مكة إلى المدينة. في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.