تحذير لمستخدمي "غوغل كروم": بطاقتكم الائتمانية بخطر.. احذفوا هذه التطبيقات!

وتم تسليط الضوء على التطبيقات الخطيرة مؤخرا على مدونة Kaspersky، والتي جاء فيها: "منذ وقت ليس ببعيد، تم اكتشاف بضع عشرات من المكونات الإضافية الضارة في متجر كروم الإلكتروني (متجر ملحقات المتصفح الرسمي لـ"غوغل كروم"/ Google Chrome). وأكثر هذه الإضافات شيوعا تم تنزيلها أكثر من تسعة ملايين مرة، وتم تنزيل هذه المكونات الإضافية إجمالا نحو 87 مليون مرة".ويشار إلى أن "إضافة المتصفح" (browser extension) هي عبارة عن برامج صغيرة لتخصيص متصفح الويب ومنحه ميزات ومهام إضافية. وتسمح المتصفحات عادة بمجموعة متنوعة من هذه الإضافات، بما في ذلك تعديلات واجهة المستخدم وحظر الإعلانات وإدارة ملفات تعرف الارتباط.واكتشف الباحث في الأمن السيبراني فلاديمير بالانت هذه التطبيقات الضارة. ووجد أولا إضافة متصفح يسمى PDF Toolbox في متجر "غوغل كروم" الإلكتروني وكان قلقا بشأن مهامه.وقاده ذلك إلى مزيد من التحقيق في المتجر وكشف عن 34 إضافة كاذبة بشأنه يمكن أن تعرض أجهزة المستخدمين للخطر.وكانت التطبيقات موجودة على المتجر الإلكتروني منذ 2021 و2022. وهذا يعني أن المستخدمين كان لديهم متسع من الوقت لتنزيلها.ويجدر التحقق من جهازك إذا كنت تعتقد أنك قمت بتنزيلها قبل إزالتها من قبل "غوغل".وذكرت مدونة Kaspersky: "كقاعدة عامة، تطلب المكونات الإضافية للمتصفح الموافقة على عرض جميع بياناتك وتغييرها على جميع المواقع. أي أنهم يرون كل ما تفعله على جميع المواقع التي تزورها، ويمكنهم تغيير محتوى الصفحة المعروضة بشكل تعسفي".ويمكن لمنشئي هذه الإضافات سرقة تفاصيل بطاقتك الائتمانية، وجمع بياناتك، وجعل الإعلانات تنهال عليك.وللبقاء آمنا، أجرِ بحثك قبل تنزيل أي تطبيقات أو ملحقات. وإذا كان لديك أي من التطبيقات التالية، فاحذفها.إضافات "غوغل كروم" المطلوب حذفها:Autoskip for YoutubeSoundboostCrystal AdblockBrisk VPNClipboard HelperMaxi RefresherQuick TranslationEasy view Reader viewPDF ToolboxEpsilon AdblockerCraft CursorsAlfa blocker ad blockerZoom PlusBase Image DownloaderClickish fun cursorsCursor-A custom cursorAmazing Dark ModeMaximum Color Changer for YouTubeAwesome Auto RefreshVenus AdBlockAdBlock DragonReadl Reader modeVolume FrenzyImage download centerFont CustomizerEasy Undo Closed TabsScreence screen recorderOne CleanerRepeat buttonLeap Video DownloaderTap Image DownloaderQspeed Video Speed ControllerHypervolumeLight picture-in-picture