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تحذير لمستخدمي "غوغل كروم": بطاقتكم الائتمانية بخطر.. احذفوا هذه التطبيقات!

منوعات

2023-07-12 | 01:51
تحذير لمستخدمي &quot;غوغل كروم&quot;: بطاقتكم الائتمانية بخطر.. احذفوا هذه التطبيقات!
770 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي "غوغل كروم" من بعض التطبيقات الخطيرة التي تتيح ميزات إضافية إلى المتصفح عند تنزيلها، يمكنها سرقة بطاقتك الائتمانية.

وتم تسليط الضوء على التطبيقات الخطيرة مؤخرا على مدونة Kaspersky، والتي جاء فيها: "منذ وقت ليس ببعيد، تم اكتشاف بضع عشرات من المكونات الإضافية الضارة في متجر كروم الإلكتروني (متجر ملحقات المتصفح الرسمي لـ"غوغل كروم"/ Google Chrome). وأكثر هذه الإضافات شيوعا تم تنزيلها أكثر من تسعة ملايين مرة، وتم تنزيل هذه المكونات الإضافية إجمالا نحو 87 مليون مرة".

ويشار إلى أن "إضافة المتصفح" (browser extension) هي عبارة عن برامج صغيرة لتخصيص متصفح الويب ومنحه ميزات ومهام إضافية. وتسمح المتصفحات عادة بمجموعة متنوعة من هذه الإضافات، بما في ذلك تعديلات واجهة المستخدم وحظر الإعلانات وإدارة ملفات تعرف الارتباط.

واكتشف الباحث في الأمن السيبراني فلاديمير بالانت هذه التطبيقات الضارة. ووجد أولا إضافة متصفح يسمى PDF Toolbox في متجر "غوغل كروم" الإلكتروني وكان قلقا بشأن مهامه.

وقاده ذلك إلى مزيد من التحقيق في المتجر وكشف عن 34 إضافة كاذبة بشأنه يمكن أن تعرض أجهزة المستخدمين للخطر.

وكانت التطبيقات موجودة على المتجر الإلكتروني منذ 2021 و2022. وهذا يعني أن المستخدمين كان لديهم متسع من الوقت لتنزيلها.

ويجدر التحقق من جهازك إذا كنت تعتقد أنك قمت بتنزيلها قبل إزالتها من قبل "غوغل".

وذكرت مدونة Kaspersky: "كقاعدة عامة، تطلب المكونات الإضافية للمتصفح الموافقة على عرض جميع بياناتك وتغييرها على جميع المواقع. أي أنهم يرون كل ما تفعله على جميع المواقع التي تزورها، ويمكنهم تغيير محتوى الصفحة المعروضة بشكل تعسفي".

ويمكن لمنشئي هذه الإضافات سرقة تفاصيل بطاقتك الائتمانية، وجمع بياناتك، وجعل الإعلانات تنهال عليك.

وللبقاء آمنا، أجرِ بحثك قبل تنزيل أي تطبيقات أو ملحقات. وإذا كان لديك أي من التطبيقات التالية، فاحذفها.

إضافات "غوغل كروم" المطلوب حذفها:
Autoskip for Youtube
Soundboost
Crystal Adblock
Brisk VPN
Clipboard Helper
Maxi Refresher
Quick Translation
Easy view Reader view
PDF Toolbox
Epsilon Adblocker
Craft Cursors
Alfa blocker ad blocker
Zoom Plus
Base Image Downloader
Clickish fun cursors
Cursor-A custom cursor
Amazing Dark Mode
Maximum Color Changer for YouTube
Awesome Auto Refresh
Venus AdBlock
AdBlock Dragon
Readl Reader mode
Volume Frenzy
Image download center
Font Customizer
Easy Undo Closed Tabs
Screence screen recorder
One Cleaner
Repeat button
Leap Video Downloader
Tap Image Downloader
Qspeed Video Speed Controller
Hypervolume
Light picture-in-picture

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