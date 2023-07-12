ناسا تحتفل بمرور عام على الصور الأولى للتلسكوب جيمس ويب

ففي 12 تموز 2022، كشفت "ناسا" النقاب عن صور ملوّنة لتجمعات مجرات، كانت الأولى التي يلتقطها تلسكوبها الفضائي الجديد. وشكلت هذه اللقطات بداية العمليات دراسية علمية لهذا التلسكوب.ولم تعط "ناسا" أي تفاصيل عن ماهية الصورة الجديدة التي ستنشرها في الذكرى السنوية الأولى، وأشارت إلى أنها ستبث بالفيديو عبر الإنترنت مراجعة لاكتشافات العام الأول. وتقام أيضاً مجموعة أنشطة محلية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.ويبهر "جيمس ويب" علماء الفلك بصوره الدقيقة التي لم يسبق لها مثيل، منذ بدء مهمته قبل عام. فقد رصد أبعد مجرة اكتشفت على الإطلاق، وقاس للمرة الأولى درجة حرارة الكواكب الصخرية البعيدة، وراقب نجوماً حديثة وثقوباً سوداء.وأحدث "جيمس ويب" تغييراً كبيراً في المعرفة عن الكون، وكثرت الدراسات العلمية المستندة إلى عمليات الرصد التي ينفذها.وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لتلكسوب جيمس ويب في استكشاف العصور المبكرة للكون، فيما يركز أيضاً على دراسة الكواكب الخارجية الواقعة خارج المجموعة الشمسية. ويُفترض أن يساعد أيضاً في فهم تكوين النجوم ودورة حياتها بشكل أفضل.وإضافة إلى هذه الإنجازات، اطلع عامة الناس، بفضل "جيمس ويب"، على صور مذهلة. ففي تشرين الأول، كشف النقاب عن أول صورة يلتقطها التلسكوب لـ"أعمدة الخلق" التي تشكل أعمدة ضخمة من الغاز والغبار تعج بنجوم في طور التكون، وتقع في مجرة درب التبانة على بعد 6500 سنة ضوئية من الأرض، وتحديداً في سديم النسر.وتوج إرسال التلسكوب جيمس ويب، بواسطة صاروخ من نوع "أريان 5" في نهاية عام 2021، رحلة طويلة أطلقتها وكالة الفضاء الأميركية قبل أكثر من ثلاثة عقود. وهو يخلف التلسكوب الفضائي هابل الذي لا يزال في الخدمة.