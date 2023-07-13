بطرق وحشية.. اعتقال أمريكي بتهمة تعذيب وقتل القطط صغيرة

وقالت شرطة شيكاغو، في مذكرة الاعتقال، إن توماس مارتل، البالغ من العمر 22 عاما، أغرق وخنق قطتين حتى الموت وشوه قطة ثالثة "بآلة حادة".وعثر رجال الشرطة على قطة رابعة ميتة في كيس من البلاستيك داخل شقة مارتل.وقالت مذكرة الاعتقال إن صديقة مارتل أبلغت الشرطة أن القطة ماتت بعد أن وضعها في الميكروويف.وأضافت المذكرة أن مارتل سلم نفسه، بصحبة محاميه، إلى مركز المنطقة الرابعة عشرة في ميدان لوجان.ووجهت إلى مارتل تهمتان جنائيتان تتعلقان بتعذيب الحيوانات وأربع تهم تتعلق بالقسوة المشددة على الحيوانات.وأُطلق سراح مارتل بعد أن دفع والده نسبة 10٪ المطلوبة من الكفالة البالغة 75 ألف دولار، بشرط أن تتم مراقبته إلكترونيا وألا يحوز أي حيوانات أو يكون على اتصال بها، بحسب سجلات المحكمة.ومن المقرر مثول الرجل أمام المحكمة في 17 تموز الجاري.