10 عادات ضارة تعرض صحة الغدة الدرقية لتغيرات مفاجئة

يمكن ان تؤدي كلتا الحالتين الى تغيرات مثل تغيرات مفاجئة في الوزن وتقلبات مزاجية ومشاكل جلدية وحتى سرطان الثدي. فما هي العادات الضارة التي يمكن ان تؤثر على الغدة الدرقية وبالتالي تخل بالهرمونات في الجسم؟1- يؤثر القلق على جميع أجهزة الجسم بما في ذلك جهاز الغدد الصماء، عندما تكون تحت ضغط مستمر لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح وتنتج الكثير جدا او القليل جدا من الهرمونات.فإذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في الغدة الدرقية قد يؤدي القلق الى نوبات صرع او ضعف في الذاكرة طويلة المدى. المطلوب هو النوم الكافي والمشي كثيرا وممارسة الرياضة.2- تساعد الانظمة الغذائية قليلة الدهون على انقاص الوزن، ولكن لا يقتصر الامر على التخلص من الدهون الضارة فحسب بل هو يقضي ايضا على الدهون المفيدة من النظام الغذائي.فهذه الدهون مفيدة للدماغ والغدد، وهي موجودة في زيت الزيتون وبذور الكتان ومنتجات الالبان واللحوم الحمراء والاسماك.3- فول الصويا غني بالفيتامينات ويمكن ان يحل محل المنتجات الحيوانية ولكن لا ينصح بالاستهلاك المفرط له لأنه يؤثر سلبياً على الغدة الدرقية ويبطئ من وظيفتها. والصويا عند استهلاكها بكثرة تمتص الغدة الدرقية كمية من اليود اقل، بينما تلعب هذه المادة دورا رئيسيا في وظيفة الغدة الدقية المناسبة.لذا يجب تناول كميات اقل من مننتجات الصويا والمزيد من الاطعمة التي تحتوي على اليود مثل الخضروات والتوت والكرز والفراولة والمأكولات البحرية.4- وجد العلماء ان الخضار الصليبية النيئة كالقرنبيط واللفت والبروكلي والجرجير واوراق بروكسل وغيرها من الخضراوات الورقية المماثلة تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية.5- يوصى بعدم تناول الكثير من الملفوف واللفت والفجل خاصة اذا كنت تعاني من نقص اليود، تحتوي هذه الخضار على الغلوكلوزينات وهي مادة تحتوي على النتروجين والكبريت. ولهذا السبب تتمتع هذه الخضراوات بطعم حار نسبيا وتؤثر هذه العناصر على الغدة الدرقية في الجسم ويمكن ان تسبب في تضخمها بشكل غير طبيعي. وتعتبر الخضراوات مثل البنجر الاحمر والطماطم والكرفس خيارات افضل.6- لا يؤثر التدخين على الرئتين فقط، فقد أظهرت دراسات مختلفة ان التدخين ضار ايضا بالغدة الدرقية. يتسبب التدخين تدريجيا في إفراز الغده الدرقية للمزيد من الهرمونات مما يؤدي الى فرط نشاطها.بالاضافة الى ذلك تحتوي السجائر على سموم تستغرق ستة ايام لتخلص الجسم منها، وخلال هذا الوقت تنخفض كمية اليود في الغده الدرقية، ويرتفع مستوى هرمونات الغده الدرقية في الدم وتعطل وظيفتها.7- يوضح مؤشر نسبة السكر في الدم إلى مدى سرعة تحويل الكربوهيدرات في الطعام الى غلوكوز، مما يعني المدة التي يستغرقها سكر الدم في الارتفاع بعد تناول الطعام. يشير المؤشر الغلايسيمي المرتفع الى ان عملية تكسير الكربوهيدرات تحصل بسرعة كبيرة، وللحفاظ على صحة الغده الدرقية من المهم الانتباه الى الاطعمة التي تتناولها، والتخفيف من الاطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة سكر عالية في الدم مثل الحلويات والمعكرونة والارز الابيض،هذه الاطعمة غنية بالكربوهيدرات وتؤثر على عملية امتصاص اليود في الجسم ويمكن ان يؤدي نقص اليود الى مشاكل في الغده الدرقية.8- إذا كنت مهتم بالزبدة الحيوانية يجب ان تكون حريصا لانها تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الذي يؤثر على توازن دهون الجسم ووظيفة الغدة الدرقية، ومع ذلك لا ينصح بتجنب الاطعمة التي تحتوي على دهون حيوانية،على سبيل المثال تعتبر الزبدة الحيوانية مصدر للسيلينيوم وفيتامين د ويمكنك استهلاكها بدون افراط. ولكن الزبدة النباتية او المارجرين فهي مصنوعة من الدهون المتحولة التي تضر بالغدد الصماء والقلب والاوعية الدموية وتؤدي الى السمنة.9- ضمن الامور التي يجب تجنبها اذا كنت مريض بالغده الدرقية هو تناول الدواء مع القهوة في الصباح. اذا كنت تتناول اقراص هرمون الغده الدرقية لعلاج اضطرابات الغده الدرقية فضع في اعتبارك انك ستحصل على نتيجة فعالة عندما تتناول الدواء على معدة فارغة لانها تساعد في امتصاص افضل. إذ يمكنك تناوله في الصباح الباكر قبل وجبة الافطار الصحية بما لا يقل عن نصف ساعة او قبل ساعتين من النوم او ضمن الموعد الذي يحدده الطبيب.تناول دواء الغده الدرقية يجب الا يكون مع الالياف والاطعمة التي أساسها الحليب وعصائر الفاكهة المدعمة بالكالسيوم والحديد والمكملات المعدنية الاخرى والقهوة، لذا من الافضل تناول الدواء مع كوب من الماء.10- يجب اتباع تعليمات الطبيب بتناول الأدوية الموصوفة وعلاج اضطرابات الغده الدرقية وعدم التوقف عن العلاج قبل انتهائه. لا تحاول اتباع علاج ذاتي دون متابعة طبية فقد يعرضك ذلك للاصابة بمضاعفات كثيرة مثل تساقط الشعر والسمنة وامراض القلب. عليك ايضا الانتظام بفحص الدم واجراء فحص هرمون الغده الدرقية مرتين في السنة الذي يقيس مدى نشاط هرموناتها.