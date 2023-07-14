10 أفلام كرتون قديمة يمكن للأطفال مشاهدتها اليوم دون القلق من محتواها (فيديو)

السومرية نيوز - منوعات



عندما تفكر بمسلسلات وأفلام الكرتون القديمة، فلابد أن تتذكر ما قدمته تلك المسلسلات من معانٍ وقيم مهمة، مثل الشجاعة والتعاون والصداقة وغيرها من الأفكار التي تربينا عليها.









1- عهد الأصدقاء

يتصدر كرتون عهد الأصدقاء أية قائمة أفلام كرتون قديمة؛ لما يحمله من أفكار وقصة جميلة، المسلسل بالأصل من إنتاج شركة نيبون أنيميشن اليابانية عام 1993، وتم دبلجته للغة العربية في مركز الزهرة التابع لقناة سبيس تون، قصة المسلسل مقتبسة من رواية (الإخوان السود) للمؤلفة "ليزا تيتزنر" عام 1941 في سويسرا. على عكس بعض البرامج الموجودة حالياً، والتي تروّج لبعض الأفكار والأجندات التي قد لا تكون ملائمة للأطفال. في هذه القائمة جمعنا لكم 10 أفلام كرتون قديمة يمكن لأطفالكم اليوم الاستمتاع بها وتعلم بعض القيم الجميلة في الوقت نفسه:1- عهد الأصدقاءيتصدر كرتون عهد الأصدقاء أية قائمة أفلام كرتون قديمة؛ لما يحمله من أفكار وقصة جميلة، المسلسل بالأصل من إنتاج شركة نيبون أنيميشن اليابانية عام 1993، وتم دبلجته للغة العربية في مركز الزهرة التابع لقناة سبيس تون، قصة المسلسل مقتبسة من رواية (الإخوان السود) للمؤلفة "ليزا تيتزنر" عام 1941 في سويسرا.





تدور أحداث المسلسل حول "روميو" الصبي الذي يعيش مع عائلته في قرية صغيرة في سويسرا، وبسبب حاجته للنقود يقرر أن فيذهب إلى مدينة ميلانو الإيطالية ويبدأ العمل في تنظيف المداخن. يواجه روميو في ميلانو ظروفاً صعبة ومعاملة قاسية من رب عمله، ولكنه أيضاً يقضي أوقاتاً ممتعة برفقة الكثير من الأصدقاء الذين يعملون معه في تنظيف المداخن.



2- أنا وأخي

أنا وأخي هو مسلسل أنمي مدبلج تم إنتاجه في اليابان عام 1996 بواسطة شركة إستديو بيرو.



بطل المسلسل هو "سامي" صبي طيب القلب عمره 10 سنوات، وهب حياته لرعاية أخيه الصغير وسيم بعد موت والدتهما.





سابقاً، كان سامي ينزعج جداً من وسيم خصوصاً بعد شعوره بالوحدة بسبب فقدان والدتهما.

ولأن والده يعمل موظفاً يصبح "سامي" مسؤولاً عن أخيه الصغير وسيم. وعلى سامي التخلي عن أشياء يحب القيام بها، من أجل الاعتناء بأخيه الصغير.



3- قصص الحيوان في القرآن

قد لا يكون هذا المسلسل أحد أفلام الكرتون القديمة جداً، لكنه من إنتاج عام 2011، ويمكن إضافته للقائمة لما يحمله من فوائد ومعلومات دينية مقدمة بطريقة شيقة ومناسبة للأطفال. المسلسل عن قصة للكاتب الراحل أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد بهجت، وإخراج الدكتور مصطفى الفرماوي، وقد تمت مراجعة نص العمل من الأزهر الشريف.





تتناول حلقات المسلسل قصص الحيوان في القرآن الكريم، وذلك في إطار قصصي ممتع، موضحاً الآيات القرآنية التي ذكرت فيها تلك القصص والدور الذي قامت به بعض الحيوانات ومساعدة بعضها للرسل والأنبياء الذين سُخِّرت لهم، مثل ناقة صالح والغراب في قصة قابيل وهابيل وكلب أصحاب الكهف، وطير إبراهيم وحوت يونس وذئب يوسف وبقرة بني إسرائيل، وفيل أبرهة والطير الأبابيل، وغيرها من القصص.



4- مغامرات سندباد

مغامرات سندباد هو مُسلسل رسوم متحركة ياباني عرض لأول مرة عام 1975، ويستند المسلسل على قصص ألف ليلة وليلة مع تغيير بعض التفاصيل، بطل القصة هو "سندباد" طفل مغامر من بغداد يهوى السفر، والشخصية مقتبسة من شخصية "السندباد البحري" التاجر والبحار في قصص ألف ليلة وليلة.





يرافق سندباد صديقه "علي بابا"، وهو أيضاً مقتبس من قصة علي بابا والأربعين حرامي، مع تغيير تفاصيل الشخصية عن القصة الأصلية وجعله أحد أفراد العصابة، لكنه يقرر تركهم وخوض المغامرات برفقة سندباد، وأيضاً شخصية علاء الدين المقتبس من قصة علاء الدين والمصباح السحري، لكنه في المسلسل يكون شيخاً كبيراً في السن يعيش متجولاً دون مصباحه السحري.



ترافقهم أيضاً "ياسمين" أو "ياسمينة" الطائر المتكلم وصديقة سندباد، والتي يكتشف أن وراءها سراً كبيراً، ويواجه الأصدقاء الأربعة بعض المصاعب مع المشعوذين والمخاطر، لكن في كل مرة يتمكن الخير من الانتصار على الشر بذكاء سندباد وحكمة علاء الدين وإقدام علي بابا.



5- مغامرات عدنان (عدنان ولينا)

اشتهر المسلسل بالعربية باسم عدنان ولينا نسبة لاسم البطلين الرئيسيين، لكن اسمه الرسمي للنسخة العربية هو "مغامرات عدنان"، وهو مسلسل أنمي ياباني مدبلج إلى العربية، عُرض على الشاشات العربية خلال فترة الثمانينيات، وما زال يتكرر عرضه حتى الآن على العديد من القنوات.





أشرف على إخراجه المخرج هاياو ميازاكي أحد أعظم مخرجي ورسامي الرسوم المتحركة اليابانية، وكان ذلك في عام 1978، وهو مقتبس عن رواية المد الهائل لألكسندر كي، ويقع المسلسل ضمن إطار قصص ما بعد نهاية العالم. وعن الحرب والدمار الذي حل بالأرض بسبب اندلاع "الحرب العالمية الثالثة".



يعيش عدنان مع جده في جزيرة، ثم تظهر (لينا) فتاة في مثل عمر عدنان، ويخوضان مع صديقهم "عبسي" مغامرة للبحث عن جد لينا، الدكتور رامي، الذي تبحث عنه مجموعة من الأشخاص يحلمون بإعادة تكنولوجيا عسكرية للسيطرة على العالم.



6- السنافر

أحد أشهر أفلام الكارتون القديمة في العالم، وتمت دبلجته لعشرات اللغات المختلفة، المسلسل من إنتاج سنة 1981 ومبني على القصص المصورة السنافر للمؤلف "بيبو"، تدور أحداث المسلسل حول مخلوقات زرقاء صغيرة تعيش في الغابة، ويلاحقهم ساحر شرير يدعى شرشبيل، والذي يحاول القبض عليهم لاستخدامهم في تعاويذه السحرية.





يتميز كل واحد من السنافر بشخصيته المميزة، ويعيشون تحت قيادة أكبرهم سناً "بابا سنفور"، في كل حلقة من هذا المسلسل يخوض أحد السنافر أو مجموعة منهم مغامرة جديدة مع درس يتعلمه في نهاية كل مغامرة.



7- فلونة

مسلسل فلونة هو إنتاج ياباني مستوحى من رواية "عائلة روبنسون" للكاتب السويسري جوهان رودولف ويس، تدور الأحداث حول فتاة تدعى فلونة وعائلتها المكونة من الأب والأم والأخ الأكبر وصغير العائلة جاك.





تقرر العائلة السفر إلى أستراليا، لكن بسبب عاصفة في البحر تتحطم السفينة على جزيرة معزولة، وعلى العائلة التأقلم والعيش على الجزيرة في ظروف صعبة في البداية، وعليهم بناء منزلهم وتربية الحيوانات وزراعة المحاصيل ومواجهة التحديات معاً.



8- حكايات عالمية

إذا لم يكن لديك الوقت أو الرغبة في متابعة أفلام كرتون قديمة تكون قصتها وأحداثها متسلسلة، يمكنك مشاهدة هذا المسلسل، حيث كل حلقة مكونة من قصة أو قصتين منفصلتين لا تقل متعة وفائدة عن غيرها، من قصص شعوب وتراث وفلكلور العالم. ومع 153 حلقة مدبلجة للعربية لدى طفلك الكثير ليشاهده.





9- كابتن ماجد

إن كان طفلك من عشاق كرة القدم فهو سوف يستمتع بكل تأكيد بمسلسل كرتون "كابتن ماجد"، الذي يروي قصة البطل ماجد الذي يحلم بأن يشارك في بطولة كأس العالم، ويخوض مباريات مختلفة ضد منافسين مختلفين في كل مرة.





عرف الأنمي المدبلج بالعربية باسم كابتن ماجد على اسم اللاعب العربي السعودي "ماجد عبد الله"، والذي كان اسمه يطلق على بعض مجلات الأطفال في الوطن العربي، فكانت التسمية مناسبة للمسلسل الموجه للصغار، وقد اختار الاسم مالك شركة العالمية المنتجة للنسخة العربية المدبلجة من المسلسل المخرج عبد الله المحيسن.



10 – دروب ريمي

مسلسل أنمي ياباني مكون من 26 حلقة. أنتج أستوديو الزهرة للدبلجة النسخة العربية لهذا المسلسل في 2001.





تدور أحداث المسلسل حول ريمي، فتاة من عائلة نبيلة فقدتها والدتها وهي طفلة رضيعة وربتها امرأة فقيرة على أنها ابنتها، ثم تكبر ريمي وتعرف الحقيقة، وتذهب مع شخص يعمل مع حيواناته الأليفة كفرقة غنائية جوالة، للبحث عن أمها الحقيقية.